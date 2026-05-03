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Ariadna Montiel asume dirigencia nacional de Morena

El Congreso Nacional de Morena nombró por unanimidad a Ariadna Montiel como nueva presidenta del CEN tras la salida de Luisa Alcalde

  • 03
  • Mayo
    2026

Morena renovó este domingo su dirigencia nacional con el nombramiento por unanimidad de Ariadna Montiel Reyes como nueva presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), en sustitución de Luisa María Alcalde, quien dejó el cargo para integrarse al gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum como consejera jurídica.

Durante la sesión de su Congreso Nacional, máximo órgano de dirección del partido, también fue designado Oscar del Cueto como nuevo Secretario de Finanzas.

Ariadna Montiel llama a defender la transformación

Tras asumir la dirigencia, Montiel agradeció el respaldo de la militancia y aseguró que su prioridad será fortalecer la unidad del movimiento, preservar sus principios fundacionales y evitar cualquier retroceso político.

“Agradezco profundamente esta oportunidad de servir al movimiento de transformación que hemos construido; este es un momento histórico en el que debemos demostrar de qué estamos hechos”, expresó.

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La nueva presidenta nacional subrayó que su responsabilidad estará centrada en defender las causas del partido, priorizando el bienestar colectivo por encima de intereses personales.

Montiel también advirtió sobre lo que calificó como una ofensiva constante contra Morena, por lo que convocó a la militancia y simpatizantes a mantenerse unidos.

“Hoy hay una ofensiva permanente contra nuestro movimiento; hago un llamado no solo a la militancia, sino al pueblo, a mantenernos unidos y firmes en este proyecto de nación”, señaló.

Durazo pide evitar divisiones rumbo a 2027

Previo a la designación, Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena y gobernador de Sonora, llamó a la cohesión interna ante el inicio del proceso rumbo a las elecciones de 2027, donde comenzará la definición de coordinadores estatales de defensa de la transformación.

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“Aspirar no es traicionar, competir no es dividir y debatir no es destruir”, afirmó al advertir que el movimiento no debe distraerse en conflictos internos ni ambiciones personales.

La sesión se llevó a cabo en el World Trade Center de la Ciudad de México, con la participación de más de mil 800 congresistas, entre gobernadores, legisladores federales, senadores y representantes locales, quienes avalaron el relevo en medio de un contexto político marcado por tensiones nacionales e internacionales.


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