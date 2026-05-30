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Fallece 'Billy' Álvarez, expresidente de Cruz Azul a los 80 años

El hijo de Guillermo Álvarez Macías dirigió Cruz Azul por más de 30 años entre logros deportivos, una prolongada sequía de títulos y polémicas legales.

  • 30
  • Mayo
    2026

En un día plenamente arraigado a la historia reciente de Cruz Azul se confirmó el sensible fallecimiento de Guillermo Álvarez Cuevas, quien fuera presidente de la Cooperativa Cruz Azul por más de 30 años llenos de polémica tanto dentro como fuera de la cancha.

Por el momento no se ha confirmado la causa del fallecimiento, aunque bien podría deberse a su avanzada edad, pues falleció a los 80 años.

Linaje legendario

"Billy" fue hijo de Guillermo Álvarez Macías, presidente de la cooperativa que la llevó a uno de sus puntos más altos, lo que propició el exponencial crecimiento del club de fútbol en los años 60 y 70, en los que se escribieron sus páginas doradas de la historia.

Cuando Álvarez Cuevas asumió la presidencia, se esperaba que continuara el gran legado de su padre, sin embargo, la constante fueron escándalos con los socios de la cooperativa, lo que derivó en el cierre temporal de su planta más importante, ubicada en Ciudad Cooperativa Cruz Azul, Hidalgo.

Por si esto fuera poco, en la cancha el equipo pasó por momentos amargos, destacando los más de 23 años, 5 meses y 23 días que pasó entre su octavo título, conseguido en 1997 y 2021, justo un domingo 30 de mayo.

Los escándalos de corrupción

Además de eso, siempre hubo rumores sobre malos manejos dentro del equipo y la empresa, los cuales años más tarde llevaron a "Billy" a pasar un año en prisión, pues la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera lo acusaron de desviar más de $2,000 mil millones de pesos de la cooperativa.

Todo esto incluso fue llevado a la pantalla grande en un documental realizado por la propia directiva actual, encabezada por el ingeniero Víctor Velazquez, presidente de la institución desde 2020.


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