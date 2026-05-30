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Deportes

Tigres buscará traerse la concachampions del infierno

Los felinos buscarán conquistar su segunda Copa de Campeones de Concacaf cuando enfrenten esta tarde a Toluca en el Nemesio Diez

  • 30
  • Mayo
    2026

Esta tarde en punto de las 18:00 horas, los de Guido Pizarro visitan el Nemesio Diez al Toluca; en el partido que definirá a la escuadra que se proclame monarca de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026. Será la quinta final que disputarán los de amarillo total en este torneo y donde solamente una vez, en 2020 ante Los Ángeles FC, consiguieron llevarse el cetro en disputa.

Si bien es cierto que, los de amarillo total solo han cosechado un galardón en este torneo al derrotar al equipo de los ‘Black and Gold’, los ‘escarlatas’ se llevaron la Concachampions en 1968, por el incumplimiento de legibilidad de tres de los jugadores del Transvaal de Surinam y por conducta antideportiva del Aurora de Guatemala, la ganaron por ‘default’.

Su otro cetro fue conseguido en 2003, al vencer a Monarcas Morelia con un global de 5-4.

Así llegaron los de "Conde"

Un camino que no ha sido nada fácil, ese que inició el 3 de febrero de 2026 en el Hamilton Stadium donde enfrentó al Forge FC y que arrojó un empate de 0-0; para cerrar la serie en el ‘Volcán’ con un 4-1 en favor de los de la ‘U’. Posteriormente dejó fuera al FC Cincinnati en octavos de final por marcador global de 5-4.

En cuartos de final su rival fue el Seattle Sounders con quienes un empate de 3-3 global le bastó para avanzar por su mejor posición en la tabla. Ya en fase de semifinales Nashville fue su enemigo deportivo en esta instancia y que el 1-0 como marcador tanto en la ida como en la vuelta puso al representativo de la UANL en el duelo que definiría al representante de Concacaf en el Mundial de Clubes.

El "Rojo" tiene dominio total sobre los felinos

La historia marca que son 74 las batallas oficiales que han sostenido los de Guido Pizarro en contra de los de Antonio Mohamed en duelos nacionales e internacionales.

Los del ‘Conde’ Pizarro han cargado con la victoria en 21 de sus enfrentamientos y en 19 más igualaron en el marcador por 34 derrotas, enviaron el esférico a besar las redes enemigas 92 veces y les propinaron 107 pepinillos.

Los 92 festejos de gol los produjeron el francés André-pierre Gignac 12 veces, en otras seis ocasiones fue Walter Gaitán quien levantó al respetable de su butaca para festejar sus tantos marcados, destacando además las cinco anotaciones realizadas por el brasileño Kléber Boas y el argentino Lucas Lobos.

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