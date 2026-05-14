Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
samuel_garcia_anunciara_line_up_fan_fest_f61a7145d4
Nuevo León

Samuel García revelará line-up de FIFA Fan Fest en Nuevo León

Se busca consolidar al Parque Fundidora como un espacio público emblemático para reafirmar su vocación como punto de reunión para grandes eventos culturales

  • 14
  • Mayo
    2026

Con motivo del Mundial 2026, el gobernador Samuel García dará a conocer este jueves por la noche el line-up del FIFA Fan Fest de Nuevo León, el cual calificó como "el más mejor de todos".

A través de redes sociales, el mandatario estatal aseguró que esta información se revelará a las 19:00 horas, con el objetivo de proyectar a la ciudad como un espacio de encuentro abierto al público y sede mundialista.

"¡YA SE ARMÓ LA MACHACA! Hoy damos a conocer el LINE UP del FIFA Fan Festival™ de Nuevo León. Atentos a mis redes a las 7:30 pm para conocer cómo celebraremos este MUNDIAL MÁS NORTEÑO. ¡Ánimo y buenos días! 🦁 ⚽️😎"

Aunque no dio a conocer ninguno de los nombres, aseguró que se contará con artistas internacionales.

Con esto se busca consolidar al Parque Fundidora como un espacio público emblemático para reafirmar su vocación como punto de reunión para grandes eventos culturales, deportivos y de entretenimiento de carácter internacional

Perfilan posibles corredores y zonas de festejo para el Mundial

Hace una semana El Horizonte dio a conocer que la zona metropolitana de Monterrey ya trazó una propuesta de movilidad y entretenimiento rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, con la definición de probables corredores, fan zones y áreas especiales donde se concentrarán aficionados, visitantes y residentes durante los partidos que albergará la ciudad.

Entre los puntos centrales del operativo destacan el Corredor FIFA, la Milla FIFA alrededor del estadio de Rayados y diversas zonas de convivencia que estarán distribuidas en Monterrey y Guadalupe.

Aquí te presentamos la nota completa: Perfilan posibles corredores y zonas de festejo para el Mundial


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

belgica_lista_mundial_2026_76027435b0
Bélgica revela a sus 26 convocados para la Copa del Mundo 2026
sheinbaum_liga_mx_clubes_escuelas_3ba10d3b81
Propone Gobierno escuelas de futbol en clubes de Liga MX
3b58a78fc4b31b97eac41f4fcfa7de9d6d860ea1_08b6692f38
FIFA presenta nuevo césped natural en estadio Dallas
publicidad

Últimas Noticias

alerta_escuela_policia1_f59c3a8aa5
Reitera autoridad: todas las amenazas a escuelas son investigadas
el_horizonte_info7_mx_73_5ea6189bb2
Alistan campaña contra extorsiones por mensajes falsos de multas
drake_587a7cdbec
Regresa Drake con 3 álbumes: Iceman, Maid of Honour y Habibti
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_05_13_at_8_15_34_PM_46b7a738b5
Registra Puente 'Nuevo' sobre río Santa Catarina, 75% de avance
amenaza_franco_9efb862c6e
Alerta en CUFM por amenazas; despliegan operativo en plantel
Whats_App_Image_2026_05_13_at_1_12_38_AM_9db5d8da25
Golpe al huachicol en NL; confirman detención de cuatro personas
publicidad
×