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Deportes

Gana Ricardo Peña oro y plata en el American Track Cup

La competencia forma parte del calendario categoría C1 de la Unión Ciclista Internacional (UCI), por lo que entrega puntos importantes para el ranking mundial.

  • 15
  • Mayo
    2026

El ciclista mexicano Ricardo Peña consiguió una destacada actuación en el American Track Cup 2026, celebrado en Santiago de Chile, luego de conquistar una medalla de oro y una de plata en pruebas de ciclismo de pista.

El pedalista nacional subió a lo más alto del podio en la prueba de eliminación y posteriormente obtuvo la plata en la competencia por puntos, resultados que fortalecen el momento que atraviesa el ciclismo mexicano en competencias internacionales.

Ricardo Peña domina prueba de eliminación

La medalla de oro llegó en la prueba de eliminación disputada en el Velódromo de Peñalolén, donde Ricardo Peña terminó como el mejor competidor de la jornada tras sumar 150 unidades.

El mexicano superó al chileno Diego Rojas, quien obtuvo la plata con 135 puntos, mientras que el argentino Iván Ruiz completó el podio con 120 unidades.

La competencia forma parte del calendario categoría C1 de la Unión Ciclista Internacional (UCI), por lo que entrega puntos importantes para el ranking mundial.

También ganó plata en prueba por puntos

Además del oro, Ricardo Peña logró una segunda medalla para México al quedarse con la plata en la prueba por puntos.

En esa competencia, el mexicano finalizó detrás del chileno Ignacio Manbrán, mientras que el brasileño Fabio Pereira terminó en la tercera posición.

El desempeño del ciclista mexicano fue uno de los más destacados de la jornada dentro del certamen internacional disputado en Chile.

American Track Cup reúne a ciclistas de 12 países

El American Track Cup 2026 se realiza del 13 al 16 de mayo en el Velódromo de Peñalolén, en Santiago de Chile, con participación de más de 100 ciclistas provenientes de 12 países.

La competencia reúne representantes de México, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Argentina, Brasil, Uruguay, Cuba y otras delegaciones del continente.

El evento es considerado clave para la suma de puntos internacionales rumbo al ciclo olímpico y futuras competencias continentales.


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