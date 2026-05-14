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Deportes

FIFA presenta nuevo césped natural en estadio Dallas

El césped natural fue cultivado en Colorado y posteriormente instalado por la empresa Precision Turf mediante un proceso logístico especializado

  • 14
  • Mayo
    2026

La FIFA presentó este jueves el nuevo césped natural instalado en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, una de las sedes principales de la Copa del Mundo de 2026 y escenario de nueve partidos, incluida una semifinal.

La presentación formó parte de los trabajos de transformación del inmueble de cara al torneo que arrancará el próximo 11 de junio y que será organizado por México, Estados Unidos y Canadá.

El estadio dejará atrás el césped artificial

Durante el evento celebrado en Arlington, directivos del estadio y representantes de la FIFA explicaron las adecuaciones realizadas en el recinto, el cual habitualmente utiliza superficie artificial para los partidos de la NFL.

El gerente general del estadio, Tod Martin, señaló que las modificaciones abarcaron diversas áreas del inmueble.

“El proceso de transformación del estadio ha sido extenso y ha abarcado mejoras en todos los espacios de clubes y áreas clave para los aficionados”

Martin detalló que el césped natural fue cultivado en Colorado y posteriormente instalado por la empresa Precision Turf mediante un proceso logístico especializado.

“El césped fue cuidadosamente preparado, transportado e instalado para garantizar las mejores condiciones posibles durante el torneo”

Tecnología avanzada para conservar la cancha

Con el objetivo de mantener el terreno de juego en óptimas condiciones durante el Mundial, el estadio contará con sistemas avanzados de:

  • Iluminación artificial
  • Riego automatizado
  • Infiltración de aire
  • Control de temperatura

El jefe de infraestructura de campos de juego de la FIFA, Ewen Hodge, explicó que la preparación de las superficies forma parte de una investigación desarrollada durante cinco años en colaboración con la Universidad de Tennessee y la Universidad Estatal de Michigan.

“La investigación se centró en el bienestar de los jugadores, la uniformidad del terreno de juego y la adaptabilidad climática”

Hodge también destacó el uso de tecnologías innovadoras y sistemas de costura superficial diseñados especialmente para los estadios que albergarán partidos del Mundial de 2026.

Arlington será una sede clave del Mundial

Además de los trabajos en la cancha, las autoridades abordaron temas relacionados con transporte, seguridad y experiencia para aficionados en las inmediaciones del estadio.

El AT&T Stadium será una de las sedes más importantes de la próxima Copa del Mundo y recibirá a miles de aficionados provenientes de distintas partes del mundo durante el torneo.


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