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Bolivia se impone a Surinam y queda a un paso del Mundial 2026

Será el próximo martes en el mismo Gigante de Acero, cuando Bolivia se juegue el pase a la final ante la selección de Irak, rankeada primero en esta llave.

  • 26
  • Marzo
    2026

La selección de fútbol de Bolivia, dio un paso importante en su intento de meterse ala Copa del Mundo 2026, tras vencer 2-1 a su similar de Surinam en juego celebrado en el estadio Monterrey, y ahora tendrá que enfrentar en la final de la llave a Irak por el ticket a la máxima justa futbolera del orbe.

Ambiente mundialista en el Gigante de Acero

El marco fue pletórico, y es que si bien es cierto el estadio Monterrey no se llenó, también lo es que las cerca de 33 mil almas que estuvieron en tribuna, mantuvieron en todo momento un ambiente con aroma mundialista.

Primer tiempo con oportunidades para ambos

Bolivia tuvo más el balón en la primera mitad, pero la primera clara la tuvo Surinam al ‘28, cuando Joel Piroe remató solo frente al arquero al recibir certero centro, pero su intento salió muy elevado. Siete minutos después Leo Abena intentó con fuerte disparo, el cual salió a la ubicación del arquero boliviano.

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Surinam pega primero en el complemento

En el complemento Surinam inició fuerte, y al 48’ tras una melena en el área, Liam Van Gelderen empujó al fondo de las redes un balón que había quedado ala deriva, para abrir el marcador.

A partir del gol, la tónica fue de un Bolivia atacando pero con poca claridad, y un Surinam que buscaba aprovechar los espacios largos.

Reacción y remontada de Bolivia

Fue hasta el ‘72 que Moisés Paniagua, aprovechó que en un rebote le quedó la pelota a modo para disparar fuerte, raso y colocado, venciendo al arquero rival y así emparejar el tanteador.

Bolivia ya era mucho mejor, y al ‘77 fue derribado Juan Godoy dentro del área y el central no dudó en marcar la pena máxima, la cual no desaprovechó Miguel Terceros engañando al cancerbero que veía incrédulo como en un abrir y cerrar de ojos, el mundial de les escapaba de las manos.

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Cierre dramático en Monterrey

Surinam se lanzó con todo al frente, ahora La Verde esperaba y aguantaba. El intento de Kerk por derecha no encontró una pierna que empujara el balón al fondo, y el acrobático lance de Chery se quedó en las manos de Vizcarra.

Cuando en las pantallas del estadio se anunció que se añadirían 10 minutos, la afición de Bolivia protestó, y la de Surinam tenía una luz de esperanza.

Pero los intentos Surinameños se fueron diluyendo uno a uno, provocando incluso su desesperación ya que cometían más faltas que las jugadas que podían hilvanar, consumiéndose el tiempo y concretándose así el 2-1 para La Verde.

Bolivia va por el boleto ante Irak

Será el próximo martes en el mismo Gigante de Acero, cuando Bolivia se juegue el pase a la final ante la selección de Irak, rankeada primero en esta llave.

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