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Nuevo León

Reportan saldo blanco tras primer partido de Repechaje en NL

Para garantizar la integridad de los asistentes y las delegaciones deportivas, se desplegó un estado de fuerza masivo que incluyó a más de 15,000 elementos

  • 26
  • Marzo
    2026

La Mesa de Seguridad para el Mundial de Futbol 2026 reportó este jueves un operativo exitoso y sin incidentes tras la culminación de la primera jornada del Repechaje Intercontinental de la FIFA en la sede regia.

El encuentro, disputado entre las selecciones de Bolivia y Surinam en el Estadio Monterrey, se desarrolló en un ambiente de orden y festividad, marcando un precedente positivo en la logística de seguridad para la justa mundialista que se avecina.

Para garantizar la integridad de los asistentes y las delegaciones deportivas, se desplegó un estado de fuerza masivo que incluyó a más de 15,000 elementos de los tres niveles de gobierno. 

El despliegue cubrió puntos estratégicos, tales como hoteles sede, rutas de traslado, recinto deportivo, zonas turísticas.

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“La Mesa de Seguridad para el Mundial de Fútbol Sede Monterrey señaló que no se reportaron eventos relevantes de seguridad en el proceso que incluyó traslados de los equipos desde sus hoteles sede, el arribo de espectadores al estadio, el propio encuentro deportivo y las celebraciones posteriores de los aficionados”, detalló el informe oficial.

Se informó que los elementos que participaron en el megaoperativo pertenecen a Fuerza Civil, el C5, Secretaría de la Defensa, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Centro Nacional de Inteligencia, Instituto Nacional de Migración, Fiscalía General de la República, Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Además de la Agencia Estatal de Investigaciones y corporaciones municipales de seguridad pública de Guadalupe, Monterrey, San Pedro, Apodaca, Santiago, Juárez, San Nicolás de los Garza, Santa Catarina y Escobedo.

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