Nueva inversión refuerza crecimiento industrial de Ramos Arizpe

La llegada de la empresa Daktronics a Coahuila refuerza la estrategia estatal de atracción de inversiones y consolida a Ramos Arizpe como uno de los principales polos industriales del estado, informaron autoridades durante el anuncio del proyecto.

Condiciones favorables para la inversión

El gobernador Manolo Jiménez Salinas señaló que la entidad mantiene condiciones favorables para la inversión, como seguridad, estabilidad laboral y certeza jurídica, factores que han permitido la instalación de nuevas empresas en la región sureste.

Coordinación para el desarrollo económico

Por su parte, el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, destacó que existe coordinación con el Gobierno del Estado para impulsar políticas públicas que fortalezcan el desarrollo económico y mejoren la calidad de vida de la población.

Indicó que la llegada de Daktronics representa la generación de empleo y la ampliación de oportunidades para las familias del municipio, además de posicionar a Ramos Arizpe como un punto competitivo a nivel internacional.

Crecimiento industrial sostenido

El edil agregó que el municipio ha mantenido crecimiento sostenido con inversiones en sectores como el automotriz y la manufactura avanzada, con la instalación de empresas como Infinitum Electric, Imperial Auto, Napoleon, HCMF y Julong.

Daktronics es una compañía global especializada en sistemas de comunicación digital y pantallas LED, con presencia en infraestructura deportiva, comercial y de transporte, lo que contribuirá a diversificar la industria en la región.

Estrategia conjunta de crecimiento

Las autoridades coincidieron en que la atracción de nuevas inversiones forma parte de una estrategia conjunta para fortalecer el desarrollo económico de Coahuila.

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