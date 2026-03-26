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Deportes

Irán prohíbe a sus atletas los viajes a países 'hostiles'

El gobierno iraní ordenó suspender viajes de equipos a países consideradas inseguras, lo que pone en duda partidos internacionales y su participación en torneos

  • 26
  • Marzo
    2026

Ante el conflicto en Medio Oriente, Irán ha prohibido a sus equipos deportivos realizar viajes a países que son considerados "hostiles".

Este jueves el Ministerio de Deportes de Irán anunció la prohibición de la presencia de selecciones nacionales y clubes deportivos del país en naciones que son consideradas "hostiles" hasta nuevo aviso.

A través de un comunicado, el Ministerio explicó que dichos países, los cuales no fueron mencionados, no pueden garantizar la seguridad de los atletas y de los miembros de los equipos iraníes.

Esta decisión llega ante el eventual partido entre el club de fútbol iraní Tractor y el Shabab Al Ahly de los Emiratos Árabes Unidos, que se tenía programado para jugarse en Arabia Saudí.

Arabia Saudí es uno de los países del golfo Pérsico que está siendo blanco de ataques iraníes con drones y misiles, en represalia por albergar en su territorio efectivos militares estadounidenses.

En este sentido, el Ministerio de Deportes ordenó a la federación y los clubes notificar a la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) sobre este asunto para reubicar los partidos en otras sedes.

Esta prohibición se da una semana después de que regresaran a Irán casi todas las integrantes de la selección nacional de futbol, las cuales fueron recibidas como heroínas después de que dos de ellas decidieran quedarse en Australia.

Previo al inicio del conflicto en la región, las jugadoras iraníes que llegaron a Australia para la Copa Asiática Femenina 2026 generaron polémica al no cantar el himno nacional en su debut contra Corea del Sur, aunque sí lo hicieron posteriormente en otros partidos tras ser tildadas de "traidoras" por medios iraníes.

Ante el temor a posibles represalias, siete integrantes del equipo solicitaron asilo en Australia. Sin embargo, cinco desistieron días después en circunstancias que, según activistas de derechos humanos, podrían estar relacionadas con presiones o amenazas contra sus familias.

Esta decisión pone en duda qué pasará con la selección nacional de Irán en el Mundial, pues actualmente está negociando jugar sus partidos mundialistas en México ante la compleja circunstancia de hacerlo en territorio estadounidense, pero la FIFA no le ha dado respuesta positiva alguna. 

Irán está encuadrado en el grupo G con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.


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