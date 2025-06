‘Canelo’ Álvarez reconoce la calidad de Crawford

Saúl "Canelo" Álvarez reconoció la calidad de Terence Crawford y afirmó que vencerlo será algo grande.

Ambos boxeadores se enfrentarán el 13 de septiembre en Las Vegas, en un combate muy esperado por los aficionados.

“Que no haya enfrentado a ningún grande no quiere decir que no sea buen peleador; contra él será de las victorias más grandes de mi carrera”, aseguró en una rueda de prensa en Las Vegas para promocionar su combate.

Por otro lado, Crawford declaró un polémico mensaje al boxeador tras retarlo y recordarle las dos derrotas como profesional.

"Ya verán quién manda en nuestra pelea; mi victoria sobre 'Canelo' será de lo mejor de mi carrera; estoy confiado".

Crawford también destacó que su mayor atributo es poder adaptarse a sus oponentes y descifrar su estilo de pelea.

El enfrentamiento entre Canelo Álvarez y Terence Crawford es considerado uno de los más importantes del año en el boxeo.

Ambos púgiles tienen récords impresionantes, con Canelo Álvarez teniendo 63 victorias y 2 derrotas, mientras que Crawford tiene un récord perfecto con 41 victorias.

