Tom Brady asegura que continúa en forma para seguir activo en NFL

El exquarterback Tom Brady aseguró que se encuentra en plenitud de condiciones para volver a jugar un partido de NFL, pero aseveró que es imposible hacerlo como ejecutivo de Raiders Las Vegas.

Al ser cuestionado sobre el regreso de Philip Rivers con los Indianapolis Colts, Brady aseguró que no le extraña que el atleta optara por regresar, a pesar de tener 44 años de edad.

"Si Philip ha estado practicando y haciendo lo que tiene que hacer, entonces todos lo veremos en plenas facultades y con una gran exhibición ante los Seattle Seahawks el próximo domingo", mencionó el exquarterback de New England Patriots.

Sin embargo, aseguró que tanto él, como Rivers pueden estar de regreso debido a que su posición requiere de agilidad mental.

"¿Quién toma la decisión de retirarse y luego se 'desretira' si finalmente se va a retirar de nuevo? ¿Quién hace eso? Es ridículo que Philip haga eso", dijo con una sonrisa debido a que él hizo algo similar en el 2022.

Recordemos que Brady anunció su retiro de la NFL en 2022, pero cambió de opinión al firmar una temporada con los Tampa Bay Buccaneers.

