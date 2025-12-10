Podcast
Internacional

Incauta EUA buque petrolero frente a Venezuela, confirma Trump

Donald Trump afirmó que el buque petrolero es 'el más grande jamás incautado', en medio de crecientes tensiones con Nicolás Maduro

El presidente estadounidense Donald Trump confirmó este miércoles la incautación de un petrolero de gran capacidad frente a la costa de Venezuela.

Durante un breve encuentro con la prensa en la Casa Blanca, Trump aseguró que se trató de una operación de alto calibre.

“Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un gran petrolero, muy grande, de hecho el más grande jamás incautado”, declaró.

Sin embargo, evitó ofrecer más detalles y únicamente añadió que “otras cosas están sucediendo”, prometiendo ampliar la información más adelante.

Operación liderada por la Guardia Costera

De acuerdo con un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato, la captura de la embarcación fue liderada por la Guardia Costera y contó con apoyo de unidades de la Marina de Estados Unidos.

Cabe señalar que dicha incautación ocurrió un día después de que aviones de combate estadounidenses sobrevolaran zonas cercanas al espacio aéreo venezolano, un movimiento que analistas consideran uno de los actos más contundentes de presencia militar desde el inicio de la campaña de presión.


