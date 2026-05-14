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Pachuca ante Pumas, duelo de poder a poder en semifinal

Pachuca enfrenta en casa a Pumas en el duelo de ida de las semifinales del Clausura 2026, a partir de las 19:00 horas, en el estadio Hidalgo

  • 14
  • Mayo
    2026

Los Tuzos de Pachuca reciben este jueves a los Pumas de la UNAM, confiados en confirmar su buen momento, en la semifinal del Clausura 2026 de la Liga MX.

En el partido de ida de los cuatro mejores, los Tuzos del entrenador argentino Esteban Solari saldrán a imponer condiciones en su estadio ante un rival que lideró la fase regular y viene de eliminar a las Águilas del América.

El duelo parece equilibrado. Pachuca superó en cuartos de finales al campeón Toluca; lo hizo con categoría, al mostrar un gran futbol, que tratará de confirmar ante los inspirados universitarios.

Con el venezolano Salomón Rondón, el brasileño Kenedy, el ecuatoriano Enner Valencia y el marroquí Oussama Idrissi, el Pachuca posee una de las ofensivas más armónicas del campeonato que si bien convirtió nueve goles menos que Pumas en la fase regular, pasa por un excelente momento, lo cual saldrá a confirmar esta noche.

Pumas eliminó al América, pero dejó dudas. Lo hizo porque el delantero Henry Martín falló un penalti para las Águilas en los minutos finales.

Echado atrás, luego de renunciar a la garra, uno de los sellos del equipo en su historia, Pumas apostó al resultado y la estrategia le funcionó para acceder a la semifinal; sin embargo, ante Pachuca es difícil que el juego conservador le funcione.

En caso de empate en la serie, que cerrará el próximo domingo en el estadio de los Pumas, el cuadro universitario se clasificará a la final.

O sea, el equipo del técnico Efraín Juárez saldrá conforme este jueves con un empate, aunque no renunciará atacar con una ofensiva liderada por el paraguayo Robert Morales, el brasileño Juninho y el panameño Adalberto Carrasquilla.

Pumas venció en la fase regular a los Tuzos en la fecha 17 del campeonato, en un duelo en el que Pachuca tuvo dos expulsiones, una de ellas en el minuto seis. Fue el único revés del cuadro de Solari en su estadio.

Ahora el argentino pretende quitarle el invicto a su rival en estadios ajenos y confirmar su buen futbol el domingo, lo cual promete una serie atractiva.


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