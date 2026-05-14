FIFA recibe oficialmente el Estadio Ciudad de México para Mundial

A menos de un mes de que ruede el balón en la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Estadio Ciudad de México quedó oficialmente bajo control del organismo internacional que operará el torneo durante las próximas semanas.

El recinto capitalino, que albergará el partido inaugural entre México y Sudáfrica el próximo 11 de junio de 2026, fue entregado formalmente a la FIFA tras concluir un proceso de remodelación que se extendió por 18 meses.

La noticia fue confirmada por la empresa encargada de administrar el inmueble mediante un comunicado en el que destacó la relevancia histórica del estadio para el futbol mundial.

“Hoy, luego de 18 meses de remodelación, tuvo lugar de manera satisfactoria la entrega formal a FIFA del Estadio Ciudad de México, icónico recinto que hará historia como el único, en el mundo, en albergar tres Copas Mundiales de la FIFA”, señaló el documento.

Un estadio histórico para el futbol mundial

El inmueble se convertirá nuevamente en el centro de atención internacional durante la justa mundialista, al recibir partidos de fase de grupos y encuentros de eliminación directa.

Con ello, el estadio mexicano se consolidará como el primero en la historia en albergar partidos de tres diferentes Copas del Mundo, luego de haber sido sede en 1970 y 1986.

Además de la inauguración, el recinto albergará otros cuatro encuentros oficiales durante el torneo.

Como parte de las reglas comerciales y operativas del organismo rector del futbol internacional, el inmueble utilizará el nombre de “Estadio Ciudad de México” durante toda la competencia.

“El Estadio, a partir de ahora y durante la Copa Mundial 2026, será conocido como ‘Estadio Ciudad de México’, por disposición de FIFA”, explicó la administración del recinto.

También se informó que toda la operación y comunicación relacionada con el estadio quedará bajo control directo de FIFA y sus plataformas oficiales mientras se dispute el Mundial.

La renovación contempló importantes adecuaciones estructurales, tecnológicas y de infraestructura para cumplir con los estándares internacionales exigidos por FIFA.

Entre los cambios más relevantes destaca la instalación de una nueva cancha híbrida con sistema de pasto natural, tecnología de inyección de aire y mecanismos especializados de drenaje y succión de agua.

Asimismo, fueron habilitados más de 12 mil metros cuadrados destinados a zonas de hospitalidad y espacios de convivencia para aficionados y patrocinadores.

En el apartado tecnológico, el estadio incorporó más de 300 bocinas nuevas, dos pantallas gigantes y más de 2 mil metros cuadrados de pantallas LED distribuidas dentro y fuera del inmueble.

La conectividad también fue reforzada mediante una red de 40 kilómetros de fibra óptica y más de mil puntos de acceso WiFi gratuitos para los asistentes.

Los partidos que recibirá la capital

La Ciudad de México albergará un total de cinco encuentros durante el Mundial 2026, incluidos dos compromisos de la Selección Mexicana.

El calendario confirmado es el siguiente:

México vs Sudáfrica | 11 de junio | 15:00 horas

Uzbekistán vs Colombia | 17 de junio | 22:00 horas

México vs Chequia | 24 de junio | 21:00 horas

Dieciseisavos de final | 30 de junio | 21:00 horas

Octavos de final | 5 de julio | 20:00 horas

El Tri abrirá y cerrará su participación en fase de grupos dentro del mismo escenario, en lo que promete convertirse en una de las grandes fiestas futbolísticas del continente.

México se prepara para una Copa histórica

Además de la capital del país, Guadalajara y Monterrey también recibirán encuentros mundialistas, mientras que la fase final del torneo se disputará en Estados Unidos.

Las semifinales tendrán como sede Dallas y Atlanta, el partido por el tercer lugar se jugará en Miami y la gran final será el 19 de julio de 2026 en Nueva York-Nueva Jersey.

Al cierre del comunicado, la administración del estadio deseó éxito tanto a la FIFA como a las selecciones participantes, especialmente al combinado mexicano.

“Le deseamos la mejor de la suerte a la FIFA en este evento que lleva preparando años; sobre todo, les deseamos éxito a todas las selecciones nacionales que jugarán en nuestra cancha, en particular a nuestra selección, la de México”, concluyó el mensaje.

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