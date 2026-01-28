Revela Cadillac el racing suit de Checo Pérez y Bottas

En el marco de los primeros tests de pretemporada que se llevan a cabo actualmente y la presentación de un par de monoplazas, la expectativa en el paddock ha alcanzado su punto máximo, pese a que todavía faltan varias semanas para el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Pero para alimentar el hype, Cadillac, equipo del mexicano, Sergio Pérez, aprovechó los reflectores para presentar el uniforme oficial que vestirán Checo y su compañero, Valtteri Bottas, en este ambicioso proyecto que marca el debut de la firma estadounidense en el "Gran Circo".

Elegancia y sobriedad: La nueva piel del "11"

El diseño del traje de competencia ha roto con la estética colorida de otros equipos, apostando por una imagen de autoridad. Con el negro predominante como base, el uniforme luce detalles en tonos claros que resaltan el emblemático logotipo de Cadillac al frente.

Make them look, make them remember 💥 pic.twitter.com/ZHP1QOx657 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) January 28, 2026

Más allá del impacto visual, la indumentaria cumple con las estrictas normativas de la FIA, utilizando materiales ignífugos de última generación. En las piezas presentadas se observa con claridad el número 11, el dorsal de batalla de Checo, rodeado por la cartera de patrocinadores que respaldan esta nueva etapa del piloto tapatío.

El rugido inicial en Melbourne

Tras finalizar las pruebas actuales donde el equipo busca poner a punto el monoplaza, la acción real se trasladará al Circuito de Albert Park para el Gran Premio de Australia, pactado del 6 al 8 de marzo, escenario donde Cadillac y Pérez busquen demostrar que su alianza no es solo una cuestión de estilo, sino de competitividad pura.

La afición mexicana, conocida por ser una de las más apasionadas del mundo, ya calienta motores para ver de nuevo a su representante en la parrilla, esta vez bajo el cobijo de un gigante de la industria automotriz norteamericana.

Comentarios