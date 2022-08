¿Checo Pérez se retira? Esto dice sobre su futuro

Para diversos especialistas de la Fórmula 1, el contrato que recién firmó Sergio 'Checo' Pérez con Red Bull hasta el 2024 podría ser el último, pero, ¿Qué tan cierto es esto?

Recientemente el mexicano reveló detalles sobre su futuro como piloto de la Fórmula 1 una vez concluya su contrato con su escudería.

El tapatío dejo en claro que ya se encuentra viendo más a futuro y considera que continuara en las pistas una vez concluya su etapa con Red Bull.

"Tengo contrato hasta 2024, pero no me imagino que terminaré mi carrera entonces. Soy demasiado joven y todavía me divierto demasiado, incluso si el deporte exige mucho tiempo. Pero así es la Fórmula 1, será tu vida, y no puedes dejar eso atrás", reveló entrevista para Bild.