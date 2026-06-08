Claudia Sheinbaum abandera a Selección Mexicana por Mundial 2026

Previo al inicio del Mundial 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este lunes el abanderamiento de la Selección Mexicana desde el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.

Tras el pase de lista durante la ceremonia solemne, los jugadores mexicanos rindieron protesta ante el lábaro patrio frente a la mandataria federal.

"Integrantes de la Selección Nacional de México que representará a nuestro país en la Copa Mundial de la FIFA 2026 del 11 de junio al 19 de julio de 2026. Encomiendo a su patriotismo esta bandera que simboliza su independencia, el honor, las instituciones, nuestro pueblo y la identidad de su terrotorio. Protestan honrarla y defenderla con lealtad y constancia".

Ante la respuesta positiva a la protesta, Sheinbaum Pardo hizo entrega del estandarte mexicano al portero Guillermo Ochoa.

"Que su ejemplo inspire a millones de mexicanas y mexicanos a creer en la fuerza del deporte y en el poder de sus sueños.

Les deseamos el mayor de los éxitos".

Esta ceremonia se realizó frente a las autoridades como Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte de México, Mikel Arreola, comisionado presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, así como el director técnico Javier Aguirre y el resto de la plantilla.

Inicia la cuenta regresiva para el Mundial 2026

La cuenta regresiva para el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 está llegando a su fin y la Selección Mexicana comenzó oficialmente la semana más esperada con una jornada llena de actividad en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Fútbol.

Desde temprana hora, los 26 futbolistas convocados por el cuerpo técnico nacional reportaron para cumplir con una sesión de entrenamiento abierta a los medios de comunicación. En un ambiente relajado y de evidente entusiasmo, los seleccionados trabajaron bajo las órdenes del estratega nacional mientras atendían las últimas actividades previas al debut mundialista.

A tan solo unos días de que México inaugure la justa mundialista este jueves, los jugadores se mostraron concentrados, pero también conscientes de la trascendencia del momento que están por vivir al representar al país en la máxima competencia del fútbol internacional.

México ya tiene fechas para su fase de grupos en 2026

La Selección Mexicana tendrá el honor de inaugurar una Copa Mundial por quinta ocasión, además de convertir a México en el único país en ser sede en tres ocasiones.

Ante esto, la FIFA dio a conocer la calendarización de los partidos, en donde 48 selecciones buscarán consagrarse como los mejores del mundo.

Aquí te presentamos la nota completa: México ya tiene fechas para su fase de grupos en 2026

Con información de Antonella Michelena

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