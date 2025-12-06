México ya tiene fechas para su fase de grupos en 2026

La Selección Mexicana tendrá el honor de inaugurar una Copa Mundial por quinta ocasión, además de convertir a México en el único país en ser sede en tres ocasiones.

Ante esto, la FIFA dio a conocer la calendarización de los partidos, en donde 48 selecciones buscarán consagrarse como los mejores del mundo.

La Selección Mexicana a cargo del director técnico, Javier Aguirre, tendrá sus juegos de fase uno en el país. Aquí le presentamos las fechas y sus respectivas sedes:

¿Donde y cuando jugará México?

Las fechas para disputar los partidos del Grupo A se dieron a conocer este sábado, por lo que a continuación les presentamos la calendarización oficial:

México vs Sudáfrica: Jueves 11 de junio 2026 a las 15:00 horas en el Estadio Azteca, CDMX.

Jueves 11 de junio 2026 a las 15:00 horas en el Estadio Azteca, CDMX. México vs Corea del Sur : Jueves 18 de junio 2026 a las 21:00 horas en el Estadio Akron, Guadalajara.

: Jueves 18 de junio 2026 a las 21:00 horas en el Estadio Akron, Guadalajara. México vs Ganador Repechaje (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda): Jueves 11 de junio 2026 a las 15:00 horas en el Estadio Azteca, CDMX

El ganador del repechaje se dará a conocer luego de que se celebren los partidos programados para marzo del 2026, donde las selecciones se enfrenten para ganar su lugar en la gran fiesta del futbol.

