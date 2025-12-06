México ya tiene fechas para su fase de grupos en 2026
La Selección Mexicana abrirá el Mundial 2026 y disputará sus tres juegos de grupo en territorio nacional, incluyendo el debut en el Estadio Azteca
La Selección Mexicana tendrá el honor de inaugurar una Copa Mundial por quinta ocasión, además de convertir a México en el único país en ser sede en tres ocasiones.
Ante esto, la FIFA dio a conocer la calendarización de los partidos, en donde 48 selecciones buscarán consagrarse como los mejores del mundo.
La Selección Mexicana a cargo del director técnico, Javier Aguirre, tendrá sus juegos de fase uno en el país. Aquí le presentamos las fechas y sus respectivas sedes:
¿Donde y cuando jugará México?
Las fechas para disputar los partidos del Grupo A se dieron a conocer este sábado, por lo que a continuación les presentamos la calendarización oficial:
- México vs Sudáfrica: Jueves 11 de junio 2026 a las 15:00 horas en el Estadio Azteca, CDMX.
- México vs Corea del Sur: Jueves 18 de junio 2026 a las 21:00 horas en el Estadio Akron, Guadalajara.
- México vs Ganador Repechaje (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda): Jueves 11 de junio 2026 a las 15:00 horas en el Estadio Azteca, CDMX
El ganador del repechaje se dará a conocer luego de que se celebren los partidos programados para marzo del 2026, donde las selecciones se enfrenten para ganar su lugar en la gran fiesta del futbol.
