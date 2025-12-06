Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_12_06_T122702_491_9aa4c1baae
Deportes

México ya tiene fechas para su fase de grupos en 2026

La Selección Mexicana abrirá el Mundial 2026 y disputará sus tres juegos de grupo en territorio nacional, incluyendo el debut en el Estadio Azteca

  • 06
  • Diciembre
    2025

La Selección Mexicana tendrá el honor de inaugurar una Copa Mundial por quinta ocasión, además de convertir a México en el único país en ser sede en tres ocasiones. 

Ante esto, la FIFA dio a conocer la calendarización de los partidos, en donde 48 selecciones buscarán consagrarse como los mejores del mundo. 

La Selección Mexicana a cargo del director técnico, Javier Aguirre, tendrá sus juegos de fase uno en el país. Aquí le presentamos las fechas y sus respectivas sedes:

¿Donde y cuando jugará México? 

Las fechas para disputar los partidos del Grupo A se dieron a conocer este sábado, por lo que a continuación les presentamos  la calendarización oficial:

  • México vs Sudáfrica: Jueves 11 de junio 2026 a las 15:00 horas en el Estadio Azteca, CDMX.
  • México vs Corea del Sur: Jueves 18 de junio 2026 a las 21:00 horas en el Estadio Akron, Guadalajara.
  • México vs Ganador Repechaje (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda): Jueves 11 de junio 2026 a las 15:00 horas en el Estadio Azteca, CDMX

El ganador del repechaje se dará a conocer luego de que se celebren los partidos programados para marzo del 2026, donde las selecciones se enfrenten para ganar su lugar en la gran fiesta del futbol.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

fad1fab784a384e167d98804139a10414dc89088w_1280x720_09c0a653f8
FIFA confirma cuatro juegos del Mundial 2026 en Monterrey
EH_UNA_FOTO_2025_12_06_T091151_564_c9a9db731c
Reventa dispara boletos del Tri hasta $1 millón rumbo a 2026
Sheinbaum_Trump_Carney_8886bc3cad
Acordamos trabajar juntos en temas comerciales: Sheinbaum
publicidad

Últimas Noticias

gusano_barrenador_mexico_aebde18a34
Ganaderos alertan por sobrerregulación por gusano barrenador
Whats_App_Image_2025_12_07_at_10_35_08_PM_1_e89e812048
Provoca fuerte movilización incendio en Apodaca
frente_frio_nl_c3f91df2b8
Advierte Protección Civil bajas temperaturas para esta semana
publicidad

Más Vistas

fad1fab784a384e167d98804139a10414dc89088w_1280x720_09c0a653f8
FIFA confirma cuatro juegos del Mundial 2026 en Monterrey
Avanza_Tigres_a_la_final_tras_empatar_con_Cruz_Azul_6172e67b8b
Avanza Tigres a la final tras empatar con Cruz Azul
abghr5h_446ae5a0cb
Cerrarán Instituto Franco Mexicano en San Pedro durante 2026
publicidad
×