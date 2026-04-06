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Convocan a Myra Delgadillo al Tri por bajas de Ovalle y Ordóñez

La jugadora de Tigres sustituirá a Jacqueline Ovalle y Diana Ordóñez por lesión para enfrentar a Islas Vírgenes en las eliminatorias rumbo al Mundial 2027

  • 06
  • Abril
    2026

La jugadora de Tigres Femenil, Myra Delgadillo, fue convocada a la Selección Mexicana para sustituir a Jacqueline Ovalle y Diana Ordóñez por lesión.

Con esto, Delgadillo formará parte de las convocadas para enfrentar a Islas Vírgenes en las eliminatorias mundialistas de la Concacaf W.

Ovalle causó baja debido a una lesión en su más reciente compromiso en la NWSL con el Orlando Pride, ante el Angel City.

En el encuentro, Ovalle terminó derribada en el terreno por una molestia en la pierna y los primeros reportes apuntan a un problema muscular.

Por su parte, Ordóñez causó baja después de presentar una molestia física al final del partido que terminó en empate 2-2 contra Chivas, en donde jugó los 90 minutos.

El conjunto nacional recibirá este viernes en Zacatecas a Islas Vírgenes en busca de mantener su paso perfecto en el Grupo A, en donde ya goleó 14-0 a San Vicente y las Granadinas, el pasado 29 de noviembre, y por 7-0 a Santa Lucía, el pasado 2 de marzo.

Las mexicanas, que arrancarán este martes su concentración, son favoritas para liderar el grupo, en el que también está Puerto Rico, y clasificarse a la final que decidirá los cuatro equipos de la zona que jugarán el Mundial de Brasil 2027.

En el panorama mundial, la selección dirigida por el español Pedro López marcha en el lugar 18 del ranking mundial.

Para los juegos de eliminatorias restantes, México recibirá el 18 de abril a Puerto Rico, en Toluca, en un partido crucial en el que las mexicanas salen como favoritas ante las caribeñas, colocadas en el puesto 76 de la lista mundial.

Este es el momento del Tri Femenil de regresar a un Mundial después de no clasificarse al tener un mal desempeño que derivó en tres juegos consecutivos con derrota: 1-0 con Jamaica, 3-0 con Haití y 1-0 con Estados Unidos.

En dicho torneo, Mónica Vergara, quien dirigía a la selección nacional, dejó fuera del equipo a Charlyn Corral, ganadora del Pichichi de LaLiga en 2018, quien pasaba por un gran momento.

Como consecuencia, México fue el equipo de peor ataque al no anotar en tres partidos.


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