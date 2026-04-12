Carlos Ulberg vence a Procházka y es nuevo campeón de la UFC

El neozelandés Carlos Ulberg protagonizó una de las victorias más impactantes del año al noquear a Jiří Procházka y coronarse campeón semipesado de la UFC, en una pelea marcada por la adversidad, la precisión y un desenlace inesperado.

El combate estelar de UFC 327, celebrado en el Kaseya Center de Miami, tuvo además un ingrediente mediático especial con la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien asistió acompañado por el presidente de la UFC, Dana White, y miembros de su equipo.

Un nocaut que cambió el rumbo del combate

La pelea tomó un giro dramático desde los primeros segundos. Ulberg sufrió una lesión en la rodilla izquierda al inicio del primer asalto, lo que limitó su movilidad y lo dejó en desventaja ante un rival que rápidamente detectó la situación.

Procházka centró su estrategia en castigar la pierna afectada, dominando el ritmo del combate y perfilándose como favorito para recuperar el cinturón.

Sin embargo, cuando el escenario parecía adverso, Ulberg encontró el momento preciso: al minuto 3:45 del primer round conectó un gancho de izquierda directamente a la quijada que derribó al checo, obligando al árbitro a detener la pelea.

El resultado oficial fue KO/TKO en el primer asalto, suficiente para que Ulberg se proclamara nuevo campeón de las 205 libras.

Wooow ‼️ Se acaboooooó 🔥 Carlos Ulberg noquea y se convierte en campeón haciendo historia para su país 😱#UFC327 | Ver en vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/3O5UrVhchz — UFC Español (@UFCEspanol) April 12, 2026

Estadísticas que reflejan el combate

A pesar de la lesión, Ulberg mostró mayor volumen ofensivo:

Golpes significativos: 27 de 42 (64%)

27 de 42 (64%) Procházka: 14 de 20 (70%)

14 de 20 (70%) Derribos: 0 para ambos

El combate se desarrolló completamente de pie, donde la diferencia no estuvo en la precisión, sino en el timing y la capacidad de definición del nuevo campeón.

Un título vacante y una oportunidad única

El cinturón semipesado estaba vacante luego de que el brasileño Alex Pereira decidiera subir de categoría, lo que abrió la puerta a este enfrentamiento entre dos contendientes de alto nivel.

Ulberg llegó al combate con una racha positiva de 9 victorias consecutivas y terminó consolidando su ascenso con una victoria que ya es considerada entre las más memorables recientes de la UFC.

Donald Trump hace presencia en el evento

La velada también destacó por la presencia de Donald Trump, quien ingresó al recinto poco después de las 21:00 horas acompañado por Dana White y miembros de su familia.

El mandatario saludó a diversas personalidades, entre ellas el comentarista Joe Rogan, mientras era captado por cámaras y asistentes en uno de los eventos más mediáticos del año.

Previo a la función, incluso se difundió un anuncio sobre una posible cartelera de UFC programada para el 14 de junio en la Casa Blanca, lo que incrementó la atención internacional sobre la velada.

Ulberg gana pese a la adversidad

Tras la pelea, el nuevo campeón reconoció la dificultad del combate:

“Me lastimé la rodilla, pero nunca me di por vencido. Sabía que solo necesitaba una oportunidad”, declaró.

Con esta victoria, Ulberg dejó claro que no solo cuenta con poder de nocaut, sino también con la capacidad de sobreponerse a escenarios adversos.

Un nuevo líder en la división semipesada

El triunfo reconfigura por completo la división de los semipesados en la UFC, colocando a Ulberg como el nuevo referente en las 205 libras.

Sin embargo, su estado físico genera incertidumbre, ya que la lesión en la rodilla podría obligarlo a una pausa, lo que abre la posibilidad de movimientos importantes en la categoría en las próximas semanas.

Por ahora, su nombre queda marcado con una victoria que combinó resistencia, inteligencia y contundencia en el momento clave.

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