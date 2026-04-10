Anticipan tormentas y granizo en Nuevo León para esta tarde

Nuevo León enfrentará condiciones inestables la tarde de este viernes 10 de abril de 2026, con lluvias ligeras a moderadas que podrían intensificarse a puntuales fuertes, acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento y posible caída de granizo.

El pronóstico, válido de 13:00 a 18:00 horas, indica que un canal de baja presión, en interacción con humedad proveniente del Golfo de México y del Pacífico, favorecerá el desarrollo de tormentas en distintas regiones del estado.

¿Dónde se esperan las lluvias más intensas?

Las condiciones más severas se prevén en las regiones Montañosa, Citrícola y Sur, donde podrían registrarse lluvias fuertes, descargas eléctricas y granizo. Además, se anticipan ráfagas de viento de moderadas a fuertes, lo que podría generar afectaciones puntuales.

Municipios con lluvia registrada

Durante las primeras horas de la tarde ya se reporta presencia de lluvia en los municipios de:

Pesquería

Montemorelos

Los Herreras

Santiago

General Terán

¿Qué municipios podrían registrar lluvias?

Para el resto de la tarde, se mantiene probabilidad de precipitaciones en las siguientes zonas:

Monterrey

General Escobedo

San Pedro Garza García

San Nicolás de los Garza

Allende

Cadereyta

Linares

Galeana

Rayones

Iturbide

Aramberri

Mina

Hidalgo

Sabinas Hidalgo

Villaldama

Vallecillo

Bustamante

China

Cerralvo

Protección Civil mantiene monitoreo

El Centro de Operaciones de Emergencias de Protección Civil Nuevo León informó que se mantiene vigilancia permanente ante cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, con el objetivo de emitir avisos oportunos a la población.

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a mantenerse informada y tomar precauciones ante posibles tormentas eléctricas, vientos fuertes y caída de granizo durante el transcurso de la tarde.

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