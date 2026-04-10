Fiscalía investiga fraude de Safe Travel; hay 138 afectados

El fiscal general del Estado, Javier Flores Saldívar, informó que la Fiscalía mantiene abiertas diversas investigaciones por el presunto fraude cometido por la agencia de viajes Safe Travel, el cual habría generado un monto total reclamado de 8 millones 998 mil pesos.

De acuerdo con el funcionario, actualmente existen cuatro carpetas de investigación relacionadas con este caso, en el que se contabilizan 185 personas afectadas que denunciaron haber sido engañadas.

Fiscalía prioriza delitos económicos reiterados

Flores Saldívar explicó que este tipo de ilícitos se enmarca dentro de la categoría de “delincuentes prolíficos económicos”, una estrategia impulsada por la actual administración para identificar y combatir fraudes que afectan a múltiples víctimas.

El fiscal señaló que este enfoque busca brindar una respuesta más efectiva a las personas perjudicadas por este tipo de conductas.

Sin detenidos, pero con avances en la investigación

Respecto al estado de las indagatorias, indicó que hasta el momento no se han realizado detenciones; sin embargo, ya se han llevado a cabo diversas diligencias, entre ellas cateos, como parte de la recopilación de pruebas.

Las autoridades continúan integrando los expedientes para fortalecer los casos y avanzar en el proceso legal.

Impacto económico en familias de Nuevo León

El presunto fraude ha provocado afectaciones económicas significativas a decenas de familias en Nuevo León, quienes confiaron en los servicios de la agencia.

Finalmente, el fiscal reiteró que la Fiscalía seguirá trabajando en la recolección de evidencias para proceder legalmente contra los responsables y garantizar justicia a las víctimas.

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