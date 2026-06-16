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Deportes

Crean lista de espera de suites del juego 1,000 del Mundial FIFA™

Como parte de la oferta de entradas, las cuales, por supuesto, están agotadas, se abrió una más para la zona más codiciada del Estadio Monterrey

  • 16
  • Junio
    2026

El primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ celebrado en Monterrey rectificó que Nuevo León está más que listo para recibir la justa, por lo que los ánimos para el siguiente encuentro en suelo regio crecieron un montón.

Y no es para menos, pues el compromiso será histórico, ya que el choque de Túnez y Japón será el número 1,000 en la historia del torneo más importante del fútbol, por lo que nadie querrá perderse este hito.

Como parte de la oferta de entradas, las cuales, por supuesto, están agotadas, se abrió una más para la zona más codiciada del Estadio Monterrey: los palcos o suites.

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Esta zona es por mucho la mejor de todo el inmueble y tú podrías ser uno de los afortunados que presencia este encuentro en la Sultana del Norte. La venta es realizada por FIFA y, por el momento, solamente hay lista de espera, con la esperanza de que alguna más sea puesta en venta.

¿Qué amenidades ofrece?

Al tratarse de la zona más exclusiva del Estadio Monterrey, la lista de amenidades que ofrece la organización es amplia:

  • Champaña en cuanto llegues a tu lugar
  • Comida de primer nivel
  • Amplia gama de cócteles
  • Entrada exclusiva
  • Baño privado para la suite
  • Host dedicado
  • Mobiliario de comodidad antes y después del encuentro
  • La mejor vista del estadio

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¿Cuánto cuesta una suite en el Estadio Monterrey?

De momento, al no haber disponibilidad de suites, el precio no está disponible, sin embargo, podría ser de entre $600,000 y $700,000 pesos, pues, en comparación, los palcos para el partido entre Sudáfrica y Corea del Sur inician en $590,310 pesos; mientras que las entradas para los Dieciseisavos de Final ascienden a los $800,000 pesos.

Visita de lujo

Al tratarse de un encuentro histórico, el partido tendrá un invitado de lujo: Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien ya visitó la Sultana del Norte en ocasiones anteriores, como el Juego de Leyendas y el encuentro de Repechaje entre Irak y Bolivia.


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