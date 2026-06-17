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Darianne Hernández avanza a cuartos en Copa Mundial de Boxeo

Darianne Hernández clasificó a los cuartos de final de la Copa Mundial de Boxeo Guiyang 2026 tras vencer por decisión unánime a la iraní Sarina Naghsh

  • 17
  • Junio
    2026

La boxeadora mexicana Darianne Hernández Olvera se instaló en los cuartos de final de la Copa Mundial de Boxeo Guiyang 2026, luego de imponerse por decisión unánime a la iraní Sarina Naghsh en la categoría de los 65 kilogramos femenil.

Dominó el combate de principio a fin

La boxeadora potosina mostró superioridad durante los tres asaltos y convenció a los jueces con una actuación sólida que le dio el triunfo por 5-0, con tarjetas de 30-27, 30-27, 30-27, 29-28 y 29-28.

Desde el inicio del combate, Hernández controló la distancia y respondió con precisión a los intentos ofensivos de su rival. En el segundo episodio incrementó la intensidad de sus combinaciones, obligando a la iraní a recurrir al amarre para frenar el ritmo de la mexicana.

En el último asalto administró la ventaja con ataques efectivos al rostro y al cuerpo, además de mantener una defensa ordenada que le permitió cerrar el combate sin contratiempos.

Tras la decisión de los jueces, el árbitro levantó la mano de la mexicana para confirmar su clasificación entre las ocho mejores de la división.

En la ronda de cuartos de final, programada para el 19 de junio, Darianne Hernández enfrentará a la británica Sacha Hickey, segunda sembrada del torneo.

El duelo tendrá un ingrediente especial, ya que ambas se enfrentaron previamente en la primera etapa de la Copa Mundial celebrada en Brasil, donde la mexicana fue superada por decisión unánime.

Paula Hernández y Christopher Santos se despiden

En la misma jornada, Paula Jazmín Hernández Cortés quedó eliminada en la categoría de 60 kilogramos femenil al perder por decisión dividida (4-1) frente a la china Yang Chengyu.

Por su parte, Christopher Santos concluyó su participación en los 55 kilogramos varonil tras caer por decisión unánime ante el mongol Bilguunsaikhan Kharkhuu.

La actividad de la selección mexicana continuará este 18 de junio con Hugo Yair Barrón Leal, quien disputará la ronda de dieciseisavos de final en los 65 kilogramos varonil frente al iraní Ali Habibinezhad.

También verá acción la campeona mundial juvenil Valeria Sarahí Amparán Pizarro, quien enfrentará a la francesa Romane Moulai en la fase de dieciseisavos de final.


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