Deja Arturo Brizio la Comisión de Arbitraje

Con Arturo Brizio a la cabeza de la Comisión de Arbitraje se hizo la implementación del VAR.

El ex silbante, Arturo Brizio, confirmó su renuncia como presidente de la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), tras cinco años de labores.

Esto se dio a conocer mediante una conferencia de prensa en la FMF en compañía del presidente de la Federación, Yon de Luisa.

"Estoy agradecido por el apoyo de la FMF, estoy seguro que vendrán tiempos muy buenos para la comisión de árbitros", expresó Arturo Brizio.

Por su parte, Yon de Luisa agradeció, despidió y resalto las labores y logros de Brizio dentro de la Comisión de Árbitros.

"Felicitar, reconocer y agradecer a don Arturo Brizio, siempre comprometido y profesional al frente de casi 11 mil partidos. Se lograron varios objetivos, como la implementación del VAR en México, reduciendo considerable los errores en cancha", declaró.

Cabe destacar que el ahora ex presidente de la Comisión de Arbitraje no dio motivos de su salida, sin embargo, si aclaró que no se trataba de algún asunto de salud.

El presidente de la FMF indicó que hasta el momento no se tiene un remplazo, pero que en los próximos días se realizará una conferencia de prensa en donde se revelaran los planes a futuro.