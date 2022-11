Descarta 'El Tri' a 'Tecatito' para el Mundial

Esta acción se convierte en la primera baja de parte de la Selección Mexicana para enfrentar a Polonia el martes 22 de este mes.

Una de las incógnitas de México para el Mundial quedó despejada: el delantero Jesús Corona no se recuperó de una fractura en el tobillo y quedará fuera de Qatar 2022.



La dirección de selecciones nacionales confirmó el martes que el “Tecatito” Corona no alcanzó a recuperarse a tiempo de la lesión en agosto pasado durante un entrentamiento con el Sevilla de España. Los dirigentes habían cifrado esperanzas de que el jugador pudiera recuperarse a tiempo para disputar el Mundial.



México tendrá su debut mundialista el 22 de noviembre ante Polonia.



En un comunicado, la dirección de selecciones nacionales indicó que Corona no podrá ser integrado a la plantilla final de 26 futbolistas que se anunciará el próximo lunes.



“Lo anterior, debido a que no se ha completado su proceso de recuperación, tras la lesión sufrida en agosto de este año”, dijo el organismo. “Selecciones Nacionales seguirá al pendiente de su evolución, en espera de que Jesús tenga un exitoso y pronto regreso a las canchas”.



La baja de Corona supone un duro golpe para las aspiraciones de México en el Mundial.



Se trata de uno de sus jugadores más desequilibrantes y un fijo en la delantera junto con Hirving Lozano y Raúl Jiménez, éste último también entre algodones al recuperarse de una pubalgia.



Alexis Vega, de Chivas, se perfila como el jugador que tome el puesto titular en el ataque por Corona.



El “Tecatito” buscaba jugar su segunda Copa del Mundo, la primera como titular. En Rusia 2018 disputó un par de partidos saliendo desde el banco de suplentes.

Con información de AP.