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Edgar Cadena se lleva la etapa y Quintana sigue líder en Asturias

El mexicano brilló con una fuga en solitario, mientras Nairo Quintana mantiene el liderato rumbo al cierre de la competencia

  • 25
  • Abril
    2026

El ciclista mexicano Edgar Cadena conquistó la tercera etapa de la Vuelta Ciclista a Asturias tras una destacada escapada en solitario, mientras el colombiano Nairo Quintana conservó el liderato de la clasificación general.

Cadena, integrante del equipo Storck MRW Bau, lanzó su ofensiva a 28 kilómetros de la meta, alcanzando a Carlos García Pierna, quien rodaba en cabeza pese a haber sufrido una caída.

Seis kilómetros después, el mexicano se despegó en solitario para cruzar la meta en Vegadeo con una ventaja de 26 segundos sobre el pelotón.

Quintana defiende el liderato

El grupo principal llegó encabezado por Quintana, quien logró mantener la camiseta de líder con una ventaja cercana a medio minuto sobre el español Adriá Pericas, del UAE Emirates.

El colombiano contó con el respaldo de su equipo durante gran parte de la jornada para controlar los intentos de fuga.

La jornada, de 157 kilómetros entre Figueras y Vegadeo, incluyó ascensos clave como el Alto de la Bobia (primera categoría) y el Alto de Ouroso (segunda), que seleccionaron al pelotón y marcaron el desarrollo de la competencia.

Durante gran parte del recorrido, varios grupos intentaron consolidar fugas, aunque fueron neutralizados por el pelotón, hasta que Cadena encontró el momento preciso para atacar.

Con este resultado, la clasificación general se mantiene abierta de cara a la última etapa de este domingo, donde Quintana buscará asegurar el título y Cadena intentará consolidar su gran actuación en territorio español.


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