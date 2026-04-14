El gol 1,700 de Tigres lo anota… ¡Un ángel argentino! 

El pasado sábado, en el palco de prensa del Estadio Universitario se escuchaba la interesante narración del periodista deportivo Christian Octavio Martinoli Curi, cronista de Azteca Deportes, quien daba los pormenores que sucedían en el rectángulo verde del duelo entre Tigres y Chivas, en la Jornada 14 de la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Y en su relato decía: “Inicia el segundo tiempo, arranca con todo Tigres, se viene preparando Ozziel con todo, Ozziel Herrera, llega la bola… atención con Brunetta clavado, está el tercero… ¡Gol, goooool! Gol de Tigres: Dinamitó el equipo felino con velocidad en la parte complementaria; arrancaron por el costado y prepararon el centro de Brunetta y ‘Angelito’, que tiene dos pases de gol y una anotación… Le está dando el 3-1 a Tigres”.

Y vaya que ese tanto conseguido por el argentino Ángel Martín Correa Martínez, a los 46’ minutos de acción, generaba la anotación 1,700 de los de la UANL en duelos oficiales de la Liga MX, de 1996 a la fecha, en la era de los torneos cortos (se contabilizan los “pepinillos” conseguidos en batallas de Copa, Liguilla de Copa, Liguilla de Supercopa, Liga, Liguilla y Campeón de Campeones).

En estos ya casi 30 años, la élite de artilleros de los de la ‘U’ es comandada por el francés André-Pierre Gignac con 193 goles; seguido por los argentinos Walter Gaitán con 72 pepinillos, Lucas Lobos con 67 y Andrés “Cuqui” Silvera, quien perforó las redes enemigas 47 ocasiones; cierra la lista el chileno Claudio Núñez, quien festejó 40 veces sus tantos conseguidos.

Con el resultado final de 4-1 ante el Rebaño Sagrado, los dirigidos por el pampero Guido Hernán Pizarro Demestri, hasta la Fecha 14 del actual Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, contabilizan en total 1,701 goles en los parámetros anteriormente manifestados.

Y eso que los de la UANL comenzaron a “tronar su artillería” a partir del Torneo Invierno 1997, ya que el año futbolístico que le antecedía se ubicaban en la Primera División “A”, que era la Liga de Ascenso.





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