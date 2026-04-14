UEFA rechaza protesta del Barcelona por arbitraje en Champions

El FC Barcelona recibió un revés fuera de la cancha luego de que la UEFA declarara “inadmisible” la queja formal presentada por el club catalán por el arbitraje del rumano Istvan Kovacs en el duelo ante el Atlético de Madrid.

La resolución fue emitida por el Comité de Control, Ética y Disciplina del organismo continental, que cerró la puerta a cualquier investigación sobre lo ocurrido en la ida de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League.

El conjunto azulgrana había denunciado que la actuación arbitral fue “contraria a la normativa actual”, al considerar que influyó directamente en el desarrollo del encuentro y en el resultado final.

Sin embargo, la UEFA determinó que la reclamación no cumplía con los criterios necesarios para ser analizada, por lo que fue desestimada sin entrar al fondo del asunto.

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La jugada que encendió la polémica

El eje de la protesta se centró en una acción dentro del área, donde el Barcelona reclamó una mano del defensor Marc Pubill tras un pase del arquero Juan Musso.

Según el club catalán, “el juego se había reanudado correctamente”, por lo que la acción debía sancionarse como penalti, algo que no fue señalado por el silbante ni revisado por el VAR.

“El FC Barcelona entiende que esta decisión, junto con la grave no intervención del VAR, constituye un error importante”, señaló el club en su comunicado.

Barcelona pedía investigación arbitral

En su postura oficial, el conjunto culé solicitó medidas más allá de la simple revisión de la jugada.

“En consecuencia, el club ha solicitado la apertura de una investigación, el acceso a las comunicaciones arbitrales y, en su caso, el reconocimiento oficial de los errores”, expuso.

Además, el equipo denunció lo que considera un patrón de decisiones adversas en la Champions League.

“No es la primera vez que decisiones arbitrales incomprensibles han perjudicado gravemente al equipo”, agregó.

La polémica se dio tras la victoria 0-2 del Atlético de Madrid en el partido de ida, disputado en el Spotify Camp Nou, resultado que dejó al Barcelona contra las cuerdas.

El conjunto blaugrana buscará revertir la eliminatoria en el duelo de vuelta en el Riyadh Air Metropolitano, donde está obligado a una remontada para mantenerse con vida en el torneo.

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