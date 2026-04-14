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Sheinbaum reitera apoyo a Papa León XIV tras conflicto con Trump

Mencionó que vale la pena analizar el punto de vista del pontífice, cuya publicación fue una respuesta a los comentarios emitidos por el mandatario republicano

  • 14
  • Abril
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró de nueva cuenta este martes, su apoyo al Papa León XIV, luego de los comentarios emitidos por su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Al finalizar la conferencia matutina, la mandataria federal tomó un momento para dar lectura a las publicaciones realizadas por el sumo pontífice a través de redes sociales.

"Nuestro mundo necesita hombres y mujeres de fe, sedientos de justicia y de unidad. Por eso, ante una humanidad deseosa de fraternidad y de reconciliación, es un gran don y un compromiso bendecido el que nos declaremos con fuerza y seamos siempre, juntos, hermanos entre nosotros e hijos de Dios. 

Compartir lo que se tiene es una cuestión de justicia. Injusto es quien acumula riquezas y permanece indiferente a los demás. Esta visión de la justicia es simple y radical: reconoce en el otro la imagen de Dios. Una religión sin piedad y una vida social sin solidaridad son un escándalo a los ojos de Dios.

El mar y el desierto son desde hace milenios lugares de enriquecimiento mutuo entre los pueblos y las culturas. ¡Ay de nosotros si los convertimos en cementerios donde muere también la esperanza! ¡Liberemos del mal estos inmensos depósitos de historia y de futuro! ¡Denunciemos y eliminemos las causas de la desesperación, combatamos a quienes lucran con la desgracia ajena!"

Il futuro appartiene agli uomini e alle donne di pace. Alla fine, la giustizia trionferà sempre sull’ingiustizia, così come la violenza, al di là di ogni apparenza, non avrà mai l’ultima parola. #ViaggioApostolico #Algeria https://t.co/eXngiY34p8

— Papa Leone XIV (@Pontifex_it) April 13, 2026

Tras concluir su lectura, la presidenta mencionó que vale la pena analizar el punto de vista del pontífice, cuya publicación fue una respuesta a los comentarios emitidos por el mandatario republicano Trump, donde calificó a León XIV como "débil y terrible".

"Ahora que hubo este debate reciente y vale la pena mostrar la visión del Papa León (XIV)"

Te recomendamos: Trump descarta disculparse con León XIV porque dijo cosas que están mal

Presidenta respalda al papa León XIV tras críticas de Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum salió en defensa del papa León XIV luego de las críticas emitidas por el mandatario estadounidense Donald Trump, y destacó el papel del pontífice como promotor de la paz en medio de la escalada de tensiones internacionales.

Sheinbaum subrayó que el liderazgo del Papa ha sido consistente al exhortar a frenar la violencia en distintas regiones del mundo.

Aquí te presentamos la nota completa: Presidenta respalda al papa León XIV tras críticas de Trump

 

 

 

 

 


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