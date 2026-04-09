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Katia Itzel será la primera árbitra mexicana en un Mundial

Su presencia además de un logro individual es un avance en la presencia de mujeres dentro del arbitraje en torneos de alta exigencia.

  • 09
  • Abril
    2026

Entre los nombres de árbitros designados para la Copa del Mundo 2026 apareció uno que rompe décadas de inercia en el futbol mexicano: Katia Itzel García. No como asistente ni cuarta oficial, sino como central, marcando un precedente inédito para el país.

El listado oficial de árbitros para la justa mundialista, que se disputará en México, EUA y Canadá, confirmó también la presencia de César Arturo Ramos, pero el foco se centró en ella: será la primera árbitra mexicana en dirigir en un Mundial varonil.

¿Qué significa su inclusión en la lista de FIFA?

La designación de Katia Itzel García no responde a una decisión simbólica. Llega respaldada por evaluaciones internacionales, constancia en torneos FIFA y una trayectoria en ascenso dentro del arbitraje profesional.

Con gafete FIFA desde 2019, ha participado en competencias como el Mundial Femenil 2023, torneos de Concacaf y partidos de Liga MX, donde incluso abrió camino al convertirse en una de las pocas mujeres en pitar en la rama varonil.

Su inclusión en el Mundial 2026 marcará su debut en una Copa del Mundo masculina, en un torneo que además tendrá a México como una de sus sedes.

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¿Quién es Katia Itzel García?

Nacida en la Ciudad de México en 1992, Katia Itzel construyó su carrera desde el futbol amateur hasta alcanzar la élite internacional. Su formación incluye estudios en Ciencias Políticas y Derecho en la UNAM, combinando preparación académica con desarrollo deportivo.

Debutó como árbitra profesional en 2016 y, en pocos años, consolidó un perfil competitivo dentro del arbitraje internacional.

  • Gafete FIFA desde 2019
  • Participación en el Mundial Femenil 2023
  • Juegos Olímpicos París 2024
  • Finales de Liga MX Femenil
  • Partidos en Liga MX varonil

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¿Cómo rompió barreras en el arbitraje?

Su carrera también está marcada por momentos clave. En 2024 debutó como árbitra central en Liga MX varonil, algo que no ocurría con una mujer desde hacía más de dos décadas.

Además, ha dirigido en torneos internacionales como la Copa Oro y finales femeniles, consolidándose como una de las árbitras mejor evaluadas en su categoría.

Ese crecimiento fue reconocido con el Premio Nacional del Deporte, reforzando su impacto dentro del futbol mexicano.

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