“Es bastante incomodo el cubrebocas”, Aguirre a Liga MX

Javier Aguirre entrenador de los Rayados platicó con Diego Cocca de los rojinegros para pedir a la Liga MX poder dirigir los juegos sin el uso del cubrebocas.

Durante el enfrentamiento de Cuartos de Final de Ida, el entrenador de la pandilla, comentó que no jugaron bien los primeros 45 minutos de partido y que en la vuelta no tiene otra opción que ganar, de lo contrario el Atlas pasará por estar mejor posicionado en la tabla.

“Un partido muy parejo, la primera parte no estuvimos bien, mejoramos en la segunda parte, pero no pudimos tener ventaja… Ganar, no hay más”, comentó.