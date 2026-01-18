Está Jorge Sánchez en la mira del PAOK para volver a Europa

Jorge Sánchez está nuevamente en la mira de Europa.

De acuerdo con diversos medios, el lateral mexicano del Cruz Azul estaría en la mira del PAOK de la Superliga de Grecia, quien sería el interesado en sumarlo a su proyecto.

Sin embargo, también se ha reportado que el interés de otros equipos de Europa podría incrementar en caso de tener una buena actuación en el Mundial.

Cabe recordar que Jorge Sánchez ya tiene experiencia europea, donde jugó para el Oporto y el Ajax.

Actualmente, el PAOK es líder de su liga, con 41 puntos en 17 partidos, misma cantidad que el AEK de Orbelín Pineda, que es segundo por diferencia de goles.

