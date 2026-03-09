G7 plantea liberar reservas estratégicas del petróleo

Miembros del G7 mostraron su disposición por adoptar "todas las medidas necesarias" para estabilizar el mercado de los hidrocarburos, incluido el recurrir a las reservas estratégicas.

Los ministros de Finanza de los siete países más ricos del Mundo, insistieron en que se va a examinar "de cerca cómo estabilizar el conjunto de los flujos, el conjunto del mercado".

Inquietudes ante ataques contra petróleras en Medio Oriente

De acuerdo con el ministro francés Roland Lescure, la evolución del conflicto en Medio Oriente con los ataques perpetrados en las instalaciones petróleras en el Golfo Pérsico, convencieron a los miembros de dar mensajes "muy claros, muy firmes y muy eficaces para tranquilizar a todo el mundo".

Con base a su análisis, las inquietudes que se manifiestan en el mercado del petróleo y del gas tienen que ver sobre todo con los problemas para su exportación desde el golfo Pérsico, es decir con el cierre de facto por parte de Irán del estrecho de Ormuz, por donde habitualmente circulan la quinta parte de los hidrocarburos que se consumen en el mundo.

En el caso del barril de brent que sirve de referencia en Europa, esa progresión llegó a ser en algunos momentos superior al 30% al superar puntualmente el umbral de $119 dólares, que se sumaba al 20% acumulado la semana pasada.

Ante esto, miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) se encuentran obligados a disponer de reservas equivalentes a 90 días de importaciones para responder a situaciones excepcionales. Todos los miembros, con excepción de Australia, cumplían con este mínimo.

Macron anuncia G7 de Energía para analizar conflicto en Irán

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció una reunión extraordinaria con los ministros de Energía del G7 para establecer una coordinación con los países más ricos del mundo.

Durante su discurso en Chipre, el mandatario francés consideró que los temas energéticos son importantes, al igual que los económicos.

Aquí te presentamos la nota completa: Macron anuncia G7 de Energía para analizar conflicto en Irán

Comentarios