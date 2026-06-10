Estos osos saben luchar, ganar y subir al podio

Han convertido el triunfo en su sello y subir al podio de honor parece ser un hábito.

Es el equipo de lucha de los Osos de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME), quienes una vez más ratificaron su estatus de potencia en el Intrauniversitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

El equipo varonil lleva 89 torneos ganados al hilo, mientras que en la rama femenil también son la máxima potencia.

Dirigidos por los entrenadores Adrián Luna y Fabiola Berber, los Osos volvieron a conquistar los galardones de honor.

Pero… ¿Cuál es el secreto del éxito?

“Realmente no hay ningún secreto, se trata de tener disciplina, compromiso y mucha dedicación, ser constante y estar al pendiente de cada uno de mis alumnos en cómo van en la escuela, en su categoría de su peso y en base a eso nos ponemos a trabajar”, expresa Luna, quien antes de ser coach era alumno.

Ese sentido de pertenencia y amor a los colores ha sido clave.

“Para mí es y siempre será un honor representar a esta institución, ya que formé parte de ella y me gusta transmitir ese cariño institucional a mi equipo, defender el legado, a los que pasarán por aquí, y poner en alto a los que ya pasaron, ya que con este triunfo trajimos a las vitrinas el Campeonato número 89 para la institución”, dice con orgullo.

Alrededor de 90 atletas tiene FIME en esta disciplina, que se divide en 11 categorías diferentes.

Ser el rival a vencer cada semestre es un motivo de orgullo para los Osos.

“Es un honor siempre ser el rival a vencer y por eso tenemos la responsabilidad de siempre dar lo mejor y transmitir eso a nuestros muchachos”, dijo Berber, entrenadora femenil.

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