Futbolistas y sus parejas, entre goles... ¡y reflectores!

A sólo un día de que empiece la fiesta del futbol en Norteamérica, el foco ya no está sólo en el césped. Las miradas y las cámaras se desvían cada vez más hacia los palcos VIP.

Y es que las cosas han cambiado mucho si miramos atrás. Hace exactamente 20 años, durante la justa de Alemania 2006, los tabloides británicos pusieron de moda el acrónimo WAGs (“Wives and Girlfriends”, literalmente, “esposas y novias”).

Era una etiqueta que nació con un tono en cierto modo despectivo, casi como una caricatura para encasillarlas como poco más que rostros hermosos de compradoras compulsivas.

Pero hoy, en pleno 2026, la realidad es otra muy distinta. Las que antes se quedaban sólo en un segundo plano, a la sombra de los futbolistas, han tomado las riendas de sus carreras.

Ahora las vemos al frente de firmas de moda, liderando proyectos digitales o presidiendo corporaciones financieras.

Ya no se definen únicamente por con quién están: se han convertido en marcas globales capaces de mover mercados y con una influencia social que compite de tú a tú con la que tienen algunos de los deportistas a los que acompañan.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi

Aunque para el público la historia de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi sea el romance perfecto del futbol moderno, detrás de esa imagen cercana y familiar hay una mujer de negocios.

Su mudanza a Miami revolucionó mucho más que la liga de futbol, impactando en el mercado publicitario de Estados Unidos.

Antonela no es una mera acompañante. Juega en su propia liga, con un patrimonio estimado en $20 millones de dólares y una comunidad que ronda los 40 millones de seguidores en sus redes sociales.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, ha hecho de la exposición pública su mejor aliada, convirtiéndose en el producto perfecto para la era del entretenimiento.

La modelo española ha sabido exprimir su día a día hasta transformarlo en una marca multinacional que arrastra a más de 70 millones de seguidores en Instagram.

De hecho, su gran escaparate es su propia serie documental en Netflix.

Ahí es donde muestra de cerca su rutina de lujo en Medio Oriente tras el sonado fichaje de Ronaldo por el Al Nassr.

Ester Expósito y Kylian Mbappé

La actriz española y el futbolista francés se han convertido en una de las duplas más comentadas por los fanáticos del entretenimiento y el deporte.

Con estilos sofisticados y una presencia magnética frente a las cámaras, ambos representan el poder de las nuevas generaciones mediáticas: jóvenes, exitosos y con millones de seguidores alrededor del mundo.

Cada aparición pública desata rumores, tendencias y conversación en redes sociales.

Tolami Benson y Bukayo Saka

Con frescura, estilo y autenticidad, Tolami Benson y Bukayo Saka se han ganado la atención del público joven.

Ella, apasionada de la moda y el lifestyle; él, una de las grandes promesas del futbol inglés.

Juntos proyectan una imagen moderna y relajada que conecta con la generación digital, convirtiéndose rápidamente en una de las parejas favoritas dentro y fuera de las redes sociales.

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