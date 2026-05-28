Mitchell Robinson es duda para las Finales con los Knicks

Los New York Knicks tienen una nueva preocupación en su plantilla a menos de una semana de las Finales de la NBA.

Este jueves se reportó que el pívot de los Knicks, Mitchell Robinson, sufrió una fractura en el dedo meñique y no hay una fecha específica para su regreso.

De acuerdo con The Athletic y ESPN, Robinson sufrió la fractura a comienzos de esta semana por motivos que no han trascendido.

En estos momentos, no existe una fecha prevista para su regreso, con el inicio de las Finales programado para el miércoles de la semana próxima, lo que representa una seria preocupación para el equipo de Nueva York.

Y es que Robinson es uno de los mejores reboteadores de la NBA y pieza clave de la segunda unidad de Mike Brown.

De confirmarse su ausencia, los Knicks podrían verse en desventaja ante un Thunder que cuenta con Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein o unos Spurs con Victor Wembanyama y Luke Kornet.

Las Finales de la NBA de este año representan las primeras finales para los Knicks desde 1999, la cual podría volver a ser una entre Nueva York y San Antonio, y la oportunidad de volver a ser campeón de la liga después de haberlo sido en 1973.

Actualmente, los de Nueva York esperan rival entre Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs, que disputarán el Juego 7 este sábado en Oklahoma.

Robinson cerró la temporada regular con 8,8 rebotes por partido y como el cuarto mejor reboteador ofensivo de la liga, pero sus problemas con los tiros libres lo han convertido en objetivo de rivales en los momentos clave de los partidos.

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