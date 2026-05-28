Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
AP_26149024229367_d214e05fac
Deportes

Mitchell Robinson es duda para las Finales con los Knicks

A menos de una semana pra las Finales de la NBA, el pívot de Nueva York sufrió una fractura en el dedo meñique y no hay una fecha específica para su regreso

  • 28
  • Mayo
    2026

Los New York Knicks tienen una nueva preocupación en su plantilla a menos de una semana de las Finales de la NBA.

Este jueves se reportó que el pívot de los Knicks, Mitchell Robinson, sufrió una fractura en el dedo meñique y no hay una fecha específica para su regreso.

De acuerdo con The Athletic y ESPN, Robinson sufrió la fractura a comienzos de esta semana por motivos que no han trascendido.

En estos momentos, no existe una fecha prevista para su regreso, con el inicio de las Finales programado para el miércoles de la semana próxima, lo que representa una seria preocupación para el equipo de Nueva York.

Y es que Robinson es uno de los mejores reboteadores de la NBA y pieza clave de la segunda unidad de Mike Brown.

De confirmarse su ausencia, los Knicks podrían verse en desventaja ante un Thunder que cuenta con Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein o unos Spurs con Victor Wembanyama y Luke Kornet.

Las Finales de la NBA de este año representan las primeras finales para los Knicks desde 1999, la cual podría volver a ser una entre Nueva York y San Antonio, y la oportunidad de volver a ser campeón de la liga después de haberlo sido en 1973.

Actualmente, los de Nueva York esperan rival entre Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs, que disputarán el Juego 7 este sábado en Oklahoma.

Robinson cerró la temporada regular con 8,8 rebotes por partido y como el cuarto mejor reboteador ofensivo de la liga, pero sus problemas con los tiros libres lo han convertido en objetivo de rivales en los momentos clave de los partidos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_26149526857278_256965ce4a
'Estoy 100% listo': Dembélé del PSG para la final de la Champions
sheinbaum_boleto_mundial_12dd2f6381
Revelan a ganadoras de boletos de Sheinbaum para el Mundial 2026
neymar_lesion_bf6aac5d9a
Neymar se lesiona y peligra su debut con Brasil en Mundial 2026
publicidad

Últimas Noticias

cq5dam_thumbnail_cropped_750_422_7a1c24835c
Asume funciones Polis III Nona, nuevo patriarca en Irak
detenido_crimen_arboleda_95d684ade3
Gestionan traslado a NL de detenido por crimen en zona Arboleda
homicidios_nl_detenciones_7be7207b4b
Reportan 103 detenciones y reducción del 77% en homicidios en NL
publicidad

Más Vistas

trabajadores_sacan_provecho_a_prestamos_5cb8126bf5
Se dispara ola de fraudes por Sofomes en Nuevo León
libro_tiro_libre_06_5992fb961c
UANL impulsa lectura y deporte con libro rumbo al Mundial
finanzas_hoteles_nl_0f79807ddd
A 15 días del Mundial en NL... ¡hoteles no se llenan!
publicidad
×