Deportes

Fernando Tapia dejaría a Tigres esta semana para ir al América

El arquero volvería a Coapa para ser la tercera opción en la portería, ante las posibles ausencias por la preparación rumbo al Mundial

  • 06
  • Enero
    2026

Las bajas en Tigres seguirán.

Y es que a solo tres días del arranque del Clausura 2026, el arquero Fernando Tapia dejaría el cuadro de San Nicolás de los Garza esta semana para volver al club donde se formó, el América.

De acuerdo con el diario Record, sería esta misma semana cuando el arquero reporte con su nuevo club, después de despedirse del plantel de Tigres, en donde permaneció durante el último semestre, pero en donde no vio minutos.

Actualmente, los de Coapa poseen el 60% de los derechos federativos del arquero y en los próximos días concretarán la compra del 40% restante que pertenece a Tigres.

El fichaje de Tapia por América se habría empezado a gestar inmediatamente después de que el Apertura 2025 terminara para los "azulcremas", quienes, debido a la cercanía de la Copa del Mundo con el Clausura 2026, empezaron a prever posibles ausencias de jugadores clave en la recta final del semestre.

Todo apunta a que Tapia llegará a la capital para ser el tercer portero del club, pues actualmente Luis Ángel Malagón se mantiene como titular indiscutido en la portería americanista, aunque su convocatoria prevista a la Selección Mexicana condicionará su disponibilidad en la parte final del torneo, debido a la concentración previa al Mundial de 2026 que encabezará Javier Aguirre.

Aunque las fechas de la Liguilla y el inicio del Mundial no coincidirán, la preparación del Tri provocará la liberación anticipada de algunos jugadores nacionales e internacionales.

En este sentido, América proyecta su plantel de arqueros para el Clausura 2026 con Malagón como titular durante la fase regular, Rodolfo Cota como su suplente y Fernando Tapia como tercera opción, pero que buscará ganarse el rol de segundo portero.

Durante su paso por Tigress, Tapia no tuvo mucha continuidad en el primer equipo, siendo en la categoría Sub-20 donde tuvo mayor participación, además de fungir como suplente de Nahuel Guzmán.


Comentarios

