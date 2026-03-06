Corte Interamericana apoya plan de México contra tráfico de armas

La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva que fortalece la postura del gobierno de México en su lucha contra el tráfico ilícito de armas de fuego, al establecer que los Estados tienen la obligación de actuar con “debida diligencia” para regular y supervisar su comercialización.

El pronunciamiento señala que los gobiernos deben implementar controles estrictos sobre la venta y circulación de armas, incluso cuando participan empresas privadas en su fabricación o distribución.

Obligación de los Estados para evitar el mercado ilegal

De acuerdo con el documento, los países deben adoptar medidas efectivas para impedir que las armas terminen en manos del crimen organizado o en mercados clandestinos.

Entre las acciones recomendadas se encuentran la implementación de sistemas de marcaje, registro y rastreo que permitan identificar el origen y el recorrido de cada arma.

Además, se destaca la importancia de reforzar los controles sobre arsenales oficiales y el manejo de armamento decomisado.

La Corte también subrayó que las víctimas de la violencia armada deben contar con mecanismos judiciales efectivos para reclamar reparación por los daños sufridos.

COMUNICADO. "Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncia sobre las obligaciones de los Estados frente al tráfico ilícito de armas".https://t.co/Q5Q5WK4YgL pic.twitter.com/cG7kj25B0Z — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 6, 2026

Un respaldo a la estrategia legal de México

Aunque la opinión consultiva no es jurídicamente obligatoria, el pronunciamiento representa un respaldo significativo a la estrategia impulsada por México desde 2022 ante el tribunal regional.

En aquel momento, el país solicitó a la Corte interpretar las responsabilidades de los Estados y de las empresas fabricantes de armas frente al impacto que el comercio irresponsable puede tener en la violencia.

Para su análisis, el organismo tomó como referencia instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

El criterio emitido por la Corte también respalda los argumentos presentados por el gobierno mexicano en litigios contra fabricantes y distribuidores de armas en Estados Unidos.

Según el pronunciamiento, decisiones comerciales negligentes dentro de la industria armamentista pueden tener consecuencias directas en la violencia armada y en la vulneración de derechos fundamentales como la vida y la integridad personal.

