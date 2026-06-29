Fundación Real Madrid donará US$1.14 millones a Venezuela

En el espacio destinado al donativo, explican brevemente lo sucedido por el fenómeno natural, el cual provocó la muerte de más de 1,450 personas

Real Madrid inició este lunes la campaña de recaudación de fondos para ayudar a los afectados por los terremotos en Venezuela.

A través de redes sociales compartieron una publicación en la que se dio a conocer que, tanto el club como su presidente Florentino Pérez, harán una donación de 1.14 millones de dólares cada uno.

"Desde el Real Madrid queremos mostrar todo nuestro apoyo, cariño y solidaridad con el pueblo venezolano en estos momentos tan difíciles"

Según confirmó la Fundación Real Madrid, las donaciones se podrán hacer mediante la página oficial.

Fundación Real Madrid: campaña de solidaridad con Venezuela.

Donaciones 👉 https://t.co/ia5ZK1hiv4 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 29, 2026

Esta fundación cuenta con el objetivo de fomentar la educación, la cooperación, la inclusión social y los valores deportivos (como el compañerismo, el esfuerzo y el respeto) en niños, niñas y jóvenes vulnerables en más de 75 países.

Realiza activaciones y escuelas socio-deportivas globales, en apoyar desde jóvenes en riesgo de exclusión social hasta proyectos expansivos en diferentes regiones.

En el espacio destinado al donativo, explican brevemente lo sucedido por el fenómeno natural, el cual provocó la muerte de más de 1,450 personas.

Elevan a 1,450 muertos y 3,150 heridos por sismos en Venezuela

Al menos 1,450 personas sin vida y 3,150 heridas; esta fue la cifra de víctimas que hasta este domingo se registró en Venezuela, luego de sufrir dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 hace unos días.

De acuerdo con el presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, confirmó la cifra provocada por este fenómeno natural.