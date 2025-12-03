Cerrar X
Bad Bunny inaugura experiencia navideña en Puerto Rico

El cantante y la Fundación Good Bunny presentan Bonita Tradición, un espacio interactivo que celebra la cultura puertorriqueña y las tradiciones navideñas

  • 03
  • Diciembre
    2025

El cantante Bad Bunny y la Fundación Good Bunny abrieron una experiencia inmersiva con elementos de la cultura navideña de Puerto Rico, música tradicional y actividades artísticas para los más pequeños en San Juan, en el marco de la iniciativa Bonita Tradición.

“Para mí, las tradiciones navideñas de Puerto Rico siempre han sido un recordatorio de quiénes somos como pueblo: unidos, alegres y llenos de cultura”, expresó en un escrito Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila de Bad Bunny.

El artista puertorriqueño explicó que Bonita Tradición este año nació del deseo de crear un espacio donde las familias puedan compartir, aprender y sentirse orgullosas de sus raíces.

¿En qué consistirá la experiencia inmersiva?

Ilustraciones de instrumentos de cuerda y de percusión típicos de Puerto Rico como el cuatro puertorriqueño y las congas dan la bienvenida a los visitantes al espacio, ubicado en el centro comercial Plaza Las Américas.

El lugar, que estará abierto hasta el 5 de enero, cuenta con varias salas interactivas con pinceles colgados del techo, teléfonos para hablar con los tres Reyes Magos y mesas para dibujar, entre otros objetos.

Captura de pantalla 2025-12-02 a la(s) 9.08.02 p.m..png

“Este año quisimos llevar un concepto diferente e interactivo para que participara toda la familia y dieran un recorrido por nuestra cultura. Desde lo que es la música y el arte también, y exponer eso y que los niños se lleven esa tradición a su casa.

“El evento se ha ido transformando en los últimos años. Queríamos hacer esto interactivo y la otra parte de entregar regalos a los hogares.

niños más necesitados”, explicó Camila Vega, coordinadora de desarrollo de la Fundación Good Bunny.


