Real Madrid hace equipo con el municipio de San Pedro

El municipio de San Pedro Garza García se integrará al Educational Football Program (EFP) impulsado por la Fundación Real Madrid, gracias a la colaboración con True Sports, socio oficial de la Fundación en México; el Gobierno municipal y la Fundación H-E-B en la comunidad, como donante master, consolidando una iniciativa de formación integral para niñas, niños y jóvenes del municipio.

La presentación oficial de esta nueva sede se llevó a cabo en la Ciudad Real Madrid, en España, donde se dio a conocer la expansión del programa en Nuevo León, con San Pedro como municipio modelo para su implementación.

Como testigo de este anuncio, estuvo presente Roberto Carlos Da Silva, embajador de la Fundación Real Madrid, quien saludó a los asistentes y destacó el alcance social y educativo del programa.

El acto fue encabezado por Andrés Muntaner, Director de Campus y Clinics de la Fundación Real Madrid; Elizandra Bonatto, Directora General de True Sports; y Jesús Ángel Vargas, socio de True Sports.

En representación del alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Farah, el secretario ejecutivo del municipio, Juan Pablo Castuera, expresó el entusiasmo de la administración municipal por la llegada de este proyecto y adelantó que se habilitarán tres espacios dentro del Parque Clouthier para el desarrollo del programa.

Durante la presentación se subrayó que el EFP es un programa educativo y formativo, cuyo objetivo es el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes a través del deporte, promoviendo valores como el respeto, el trabajo en equipo, la disciplina y la superación personal, bajo la metodología de la Fundación Real Madrid.

Esta iniciativa conjunta entre la Fundación Real Madrid, True Sports, el Gobierno de San Pedro y Fundación H-E-B en la comunidad refuerza el compromiso del Municipio con el desarrollo social, educativo y deportivo de la niñez y juventud, mediante proyectos que generan un impacto positivo más allá del ámbito deportivo.

Para más información sobre el programa, se puede consultar el sitio frmnuevoleon.mx y sus redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, así como las redes sociales del Municipio de San Pedro.

