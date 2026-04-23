Gana Sultanes y mantiene la cima y el paso perfecto

Los Sultanes de Monterrey están que no creen en alguien: anoche vencieron 5-3 a Caliente de Durango en el Palacio Sultán, aseguraron la segunda serie de la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol, mantuvieron el paso perfecto con cinco ganados y cero perdidos, y continúan en la cima de la Zona Norte.

Este jueves será el tercer y último duelo de esta serie a las 19:30 horas en el diamante del Estadio de Beisbol Monterrey, donde este miércoles la novena regia tuvo que venir de atrás de nueva cuenta para remontar y ganar.

Durango tomó la delantera en la cuarta entrada, cuando Reynaldo Rodríguez conectó doblete que permitió anotar a David Villar para el 1-0.

Monterrey respondió de inmediato en la parte baja del mismo inning, empatando el encuentro gracias a una base por bolas con casa llena recibida por Omar Narváez que puso a Josh Lester en la registradora.

La novena visitante volvió a adelantarse en la quinta alta con cuadrangular de Webster Rivas, pero la reacción sultán no se hizo esperar. En la baja del mismo episodio, Ramiro Peña conectó su primer cuadrangular de la noche por el jardín izquierdo para igualar el marcador.

El momento clave llegó en la séptima entrada, cuando el propio Peña volvió a aparecer con poder, ahora con un cuadrangular por el jardín derecho llevándose por delante a Raimel Tapia y moviendo la pizarra a 4-2 para los locales.

Durango no bajó los brazos y en la octava entrada logró acercarse en la pizarra con su tercera carrera del encuentro, poniendo presión en la recta final.

Sin embargo, Sócrates Brito pegó un batazo panorámico que salió del estadio para el marcador definitivo de 5-3.

Ya en la novena, Chris Ellis cerró el juego con autoridad, apuntándose su primer salvamento de la temporada tras recetar dos ponches que hicieron vibrar a la afición.

La victoria fue para Daniel Cruz con labor de dos entradas en relevo, mientras que la derrota se la llevó A.J. Block.

Con este resultado, Sultanes mejora su récord a 5-0, se mantiene invicto en casa y confirma su gran inicio de temporada. Además, es la primera vez desde la temporada 2018.1 (año en que Monterrey conquistó su más reciente campeonato) que el equipo arranca con marca de 5-0, reafirmando el gran momento que vive en este inicio de campaña.

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