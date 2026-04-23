Raiders eligen a Fernando Mendoza como pick 1 del draft NFL 2026

La historia de Fernando Mendoza dio su salto definitivo durante el NFL Draft 2026, cuando los Raiders de Las Vegas lo eligieron como la primera selección global del draft de la NFL, apostando por un quarterback que hace un año ni siquiera figuraba entre los principales prospectos.

El mariscal de campo de 22 años llega a la liga tras una temporada que cambió por completo su proyección, liderando a Indiana a su primer campeonato nacional y consolidándose como el mejor jugador del futbol colegial al ganar el Trofeo Heisman 2025.

Una temporada que lo cambió todo

El ascenso de Mendoza no fue gradual, fue explosivo. En su último año universitario con Indiana, completó el 72% de sus pases para 3,535 yardas, con 41 touchdowns y apenas seis intercepciones, cifras que no solo lo colocaron como líder en anotaciones aéreas, sino que lo convirtieron en el quarterback más eficiente del campeonato.

Su impacto también se reflejó fuera del campo. Desde su llegada, el programa de futbol americano de Indiana incrementó su valor en alrededor de 40%, alcanzando cifras cercanas a los 650 millones de dólares, impulsado en gran medida por su rendimiento y exposición mediática.

Antes de ese salto, Mendoza había pasado por UCLA sin generar gran expectativa, y al salir de preparatoria fue ignorado por varios programas importantes, un contexto que contrasta con su actual posición como la principal apuesta del draft.

Un talento con raíces y mentalidad competitiva

Nacido en Boston en 2003 y criado en Miami, Mendoza tiene raíces cubanas que han marcado su formación. El propio jugador ha señalado que su desarrollo se basa en una disciplina constante y ética de trabajo inculcada por su familia, especialmente por sus abuelos, quienes emigraron de Cuba en 1959.

La noche del draft la vivió lejos del escenario principal, siguiendo la selección desde su casa en Coral Gables, donde celebró rodeado de familiares y amigos, en una escena más íntima tras meses de atención mediática.

“Quiero demostrar mi valor cada día”, afirmó tras conocer su destino, dejando claro que su enfoque está en trasladar su rendimiento colegial al nivel profesional.

With the No. 1 overall pick in the 2026 @NFLDraft, the @Raiders select Fernando Mendoza. @NewEraCap



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El reto inmediato: levantar a una franquicia en crisis

La elección de Mendoza responde a una necesidad urgente de los Raiders, una franquicia que cerró la temporada pasada con marca de 3-14, una de las peores de la liga, y con serios problemas ofensivos.

El equipo tuvo dificultades constantes en la posición de quarterback, donde el QB titular Geno Smith no tuvo una buena temporada con un rendimiento irregular que se tradujo en una ofensiva ubicada en los últimos lugares tanto en puntos como en yardas generadas.

En ese contexto, Mendoza llega como la pieza central de una reconstrucción, en una organización que no gana un partido de playoffs desde hace más de dos décadas y que busca estabilidad en la posición más importante del campo.

A pesar de ser la primera selección, no se espera que asuma el rol titular de inmediato, ya que tendrá la oportunidad de desarrollarse y adaptarse al ritmo de la NFL antes de tomar el control total de la ofensiva.

Un pick número uno con presión histórica

La elección de Mendoza confirma la tendencia reciente del draft, donde los quarterbacks dominan las primeras posiciones. Es el cuarto mariscal consecutivo seleccionado con el pick número uno, en una lista donde la mayoría ha enfrentado dificultades para traducir ese estatus en campeonatos.

En los últimos años, varios quarterbacks elegidos en esa posición han logrado impacto inmediato, pero pocos han alcanzado el objetivo final de ganar un Super Bowl, lo que añade presión al nuevo jugador de los Raiders.

Para Mendoza, el reto no solo será justificar su selección, sino también demostrar que su ascenso meteórico no fue circunstancial, sino el inicio de una carrera capaz de cambiar el rumbo de una franquicia que lleva años buscando respuestas.

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