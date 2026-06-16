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Guadalajara albergará Preolímpico FIBA Femenil 2026

Guadalajara será sede del Preolímpico FIBA Femenil 2026, torneo que otorgará un boleto a la fase clasificatoria rumbo a Los Ángeles 2028

  • 16
  • Junio
    2026

La Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) anunció que Guadalajara será la sede del Torneo Preolímpico Femenino 2026, certamen que se disputará del 17 al 23 de agosto y que representará un paso clave en el camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La competencia reunirá a ocho selecciones nacionales que buscarán asegurar su presencia en los Torneos Preolímpicos Femeninos de la FIBA previstos para febrero de 2028.

México competirá como anfitrión

Además de México, participarán Argentina, Brasil, Canadá, Nueva Zelanda, Filipinas, Senegal y Sudán del Sur, selecciones que no lograron clasificar a la Copa Mundial Femenina de Baloncesto 2026, programada del 4 al 13 de septiembre en Berlín, Alemania.

México obtuvo su lugar en el torneo como el mejor equipo no clasificado del Ranking Mundial FIBA Femenino de su continente, ocupando el sitio que originalmente correspondía a Colombia.

Las ocho selecciones serán distribuidas en dos grupos de cuatro equipos. Los dos mejores de cada sector avanzarán a las semifinales y posteriormente disputarán la final.

Únicamente el campeón del torneo conseguirá el pase directo a los Torneos Preolímpicos Femeninos de la FIBA 2028, instancia previa a la clasificación para los Juegos Olímpicos.

La conformación de los grupos será definida mediante un sorteo que se realizará el próximo 20 de junio en Mies, Suiza, sede de la FIBA.

Las selecciones que no logren avanzar desde Guadalajara todavía conservarán opciones de mantenerse en la carrera olímpica mediante sus respectivas competiciones continentales femeninas de 2027.

Ruta rumbo a Los Ángeles 2028

La selección campeona del Preolímpico 2026 se integrará a los Torneos de Clasificación Olímpica Femenina de 2028 junto con las finalistas del AfroBasket, los cuatro mejores equipos de la AmeriCup Femenina, los cuatro mejores de la Copa Asiática y los cuatro primeros del EuroBasket.

Posteriormente, los 12 mejores equipos de esos torneos clasificatorios obtendrán su boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, junto con Estados Unidos como país anfitrión y el campeón mundial de 2026.


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