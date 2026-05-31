El exfutbolista relató la historia en el podcast 'Chulitos del Misterio', donde habló sobre diversos episodios que ha experimentado a lo largo de su vida

Inicio / Deportes / Hobbit Bermúdez dice haber estado en la luna por un sueño lucido

Christian "Hobbit" Bermúdez sorprendió a sus seguidores al compartir una peculiar experiencia que asegura haber vivido durante un sueño lúcido, en el que incluso llegó a sentirse viajando por el espacio y observando de cerca la Luna.

El jugador del Atlante, recordado por su paso con el Club América y otros equipos del futbol nacional, relató la historia durante una charla en el podcast "Chulitos del Misterio", donde habló sobre diversos episodios que ha experimentado a lo largo de su vida.

Un sueño que asegura recordar con claridad

Según explicó Bermúdez, la experiencia fue distinta a cualquier otro sueño que haya tenido, ya que en todo momento era consciente de lo que ocurría a su alrededor.

El jugador aseguró que se trató de un sueño lúcido, una experiencia en la que la persona sabe que está soñando mientras los acontecimientos suceden.

“Yo estuve en una nave. Tengo varias anécdotas, pero estoy tratando de recordar y justo me vino esa parte en donde estaba en la Luna”, comentó.

De acuerdo con su relato, la sensación fue tan intensa que incluso años después conserva imágenes muy precisas de lo que observó durante aquel episodio.

Así describió el interior de la nave

Bermúdez explicó que la experiencia comenzó cuando sintió que despertaba dentro del propio sueño.

“Despierto y se despierta el tercer ojo y yo ya estoy dentro de la nave”, relató.

A partir de ese momento comenzó a observar cuidadosamente el lugar en el que se encontraba, tratando de comprender qué sucedía y dónde estaba.

El futbolista describió una cabina llena de tecnología, con numerosos botones, controles y un gran tablero similar a los que aparecen en películas de ciencia ficción.

También recordó la presencia de amplias ventanas que permitían observar el exterior mientras la nave avanzaba por el espacio.

Según contó, nunca logró identificar a otras personas dentro del vehículo y durante gran parte del recorrido intentó descubrir su ubicación.

“Yo mismo me decía: ‘¿A dónde estoy?’”, recordó.

El momento en que vio la Luna

La parte más impactante de la experiencia llegó cuando dirigió la mirada hacia una de las ventanas y observó claramente el satélite natural de la Tierra.

“Íbamos viendo la Luna. ¡Guau!, esto es la Luna”, relató el mediocampista mexicano.

De acuerdo con su testimonio, la nave continuó avanzando mientras contemplaba la inmensidad del paisaje espacial, hasta que comenzó a alejarse lentamente del satélite.

Fue en ese momento cuando el sueño llegó a su fin.

Bermúdez reconoció que no recuerda nada más después de esa escena, aunque aseguró que sigue considerando aquella experiencia como uno de los sueños más sorprendentes, vívidos y memorables que ha tenido en toda su vida.