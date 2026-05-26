Panamá presenta convocatoria para Mundial con figuras de Liga MX

La Selección de Panamá dio a conocer este martes la lista definitiva de 26 futbolistas que representarán al país en la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

El técnico Thomas Christiansen mantuvo gran parte de la base que consiguió el boleto mundialista y apostó por varios jugadores con experiencia en la Liga MX, encabezados por Adalberto Carrasquilla, Ismael Díaz, José Luis Rodríguez y Yoel Bárcenas.

La convocatoria generó expectativa entre la afición canalera, especialmente por la situación física de Carrasquilla, quien salió lesionado durante la Final de Vuelta entre Pumas y Cruz Azul.

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Carrasquilla sí estará en el Mundial

El mediocampista de Pumas encendió las alarmas luego de abandonar el encuentro al minuto 59 entre lágrimas tras una disputa de balón con Amaury García.

Sin embargo, la lesión resultó menos grave de lo esperado y el jugador apareció en la lista definitiva presentada por Christiansen, despejando cualquier duda sobre su participación en la Copa del Mundo.

“Coco” Carrasquilla será uno de los líderes futbolísticos de Panamá en la justa mundialista, acompañado por referentes como Aníbal Godoy, Michael Amir Murillo, Cecilio Waterman y José Fajardo.

Otra de las sorpresas de la convocatoria fue el regreso del histórico volante Alberto “Negrito” Quintero, quien vuelve a la selección tras quedar fuera del proceso reciente.

El futbolista del Plaza Amador no pudo disputar el Mundial de Rusia 2018 debido a una lesión sufrida antes del torneo, por lo que su llamado tiene una carga especial tanto para el jugador como para la afición panameña.

Christiansen explicó que la lista final se definió tomando en cuenta el momento futbolístico, el equilibrio del equipo y la experiencia internacional del plantel.

La base de Liga MX

Panamá contará con varios elementos vinculados al futbol mexicano durante la Copa del Mundo:

Adalberto Carrasquilla (Pumas)

Ismael Díaz (León)

José Luis Rodríguez (FC Juárez)

Yoel Bárcenas (Mazatlán FC)

La presencia de jugadores que militan en México refleja el crecimiento del futbol panameño y la consolidación de varios elementos en clubes de la región.

Panamá quedó ubicada en el Grupo L junto a Ghana, Croacia e Inglaterra. Su debut será el próximo 17 de junio frente al conjunto africano en Toronto, Canadá.

Antes del arranque del torneo, el combinado canalero disputará partidos amistosos frente a Brasil, República Dominicana y Bosnia y Herzegovina como parte de su preparación.

El equipo se instalará posteriormente en Ontario, donde tendrá su campamento base durante la fase inicial del Mundial.

Convocatoria completa de Panamá

Porteros

Orlando Mosquera (Al-Fayha FC)

César Samudio (CD Marathón)

Luis Mejía (Club Nacional)

Defensas

José Córdoba (Norwich City)

César Blackman (Slovan Bratislava)

Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaira)

Amir Murillo (Besiktas)

Fidel Escobar (Deportivo Saprissa)

Andrés Andrade (LASK)

Edgardo Fariña (FC Pari Nizhniy Novgorod)

Eric Davis (Plaza Amador)

Jiovany Ramos (Puerto Cabello)

Roderick Miller (Turan-Tovuz)

Mediocampistas

Aníbal Godoy (San Diego FC)

Adalberto Carrasquilla (Pumas)

Carlos Harvey (Minnesota United)

Cristian Martínez (Ironi Kiryat Shmona)

José Luis Rodríguez (FC Juárez)

César Yanis (Cobresal)

Yoel Bárcenas (Mazatlán FC)

Alberto Quintero (Plaza Amador)

Azarías Londoño (CD Universidad Católica)

Delanteros

Ismael Díaz (León)

Cecilio Waterman (Universidad de Concepción)

José Fajardo (CD Universidad Católica)

Tomás Rodríguez (Deportivo Saprissa)

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