Italia avanza a semifinales tras vencer a Puerto Rico en el WBC

La selección de Italia protagonizó una de las mayores sorpresas del Clásico Mundial de Béisbol 2026 al vencer por 8-6 a Puerto Rico en el partido de cuartos de final disputado en Houston, Texas, resultado que le permitió asegurar su lugar en las semifinales del torneo.

El conjunto europeo confirmó su gran momento en la competencia y dejó en el camino a uno de los equipos considerados favoritos para avanzar a la siguiente ronda.

Italia toma revancha ante Puerto Rico

La novena italiana llegó al encuentro con el objetivo de romper una larga racha negativa frente al conjunto boricua, ya que acumulaba más de una década sin poder derrotarlo y había caído en los dos enfrentamientos previos entre ambas selecciones en el Clásico Mundial.

Con este triunfo, Italia se consolida como una de las grandes sorpresas del torneo y mantiene un paso destacado en la competición, luego de haber logrado resultados importantes desde la fase de grupos, incluido un triunfo frente a Estados Unidos.

Por su parte, Puerto Rico quedó eliminado nuevamente en la ronda de cuartos de final, después de que en la edición de 2023 también se despidiera en esta misma instancia tras perder ante México.

Italia reacciona tras el inicio de Puerto Rico

El encuentro comenzó con ventaja para el conjunto caribeño cuando Willie Castro anotó la primera carrera del partido, pero la reacción italiana llegó rápidamente.

La ofensiva europea respondió con contundencia y logró darle la vuelta al marcador para colocarse arriba 4-1, aprovechando además una actuación complicada del lanzador puertorriqueño Seth Lugo, quien abandonó el montículo al finalizar el primer episodio.

Un cuarto episodio que marcó el partido

El momento clave del encuentro llegó en el cuarto episodio, cuando Italia amplió su ventaja con cuatro carreras más.

Con corredores en base y dos outs en la pizarra, Jac Canglianone recibió un pasaporte que llenó las bases. Posteriormente, Andrew Fischer conectó un batazo que fue marcado como doble tras la interferencia de un aficionado.

En el siguiente turno, otro doble provocó que la pelota terminara escapando hacia la tribuna, lo que permitió que la pizarra se colocara 8-2 a favor de Italia.

Puerto Rico intenta reaccionar en la recta final

Tras varios episodios sin anotaciones, el conjunto boricua reaccionó en la octava entrada, cuando consiguió cuatro carreras que redujeron la diferencia en el marcador hasta el 8-6.

Entre las jugadas destacadas apareció un roletazo de Nolan Arenado que ayudó a impulsar una de las anotaciones y mantuvo con vida a Puerto Rico en el encuentro.

La reacción provocó un cierre lleno de tensión, pero Italia mantuvo la calma en el último episodio, evitando errores defensivos y asegurando finalmente la victoria.

Italia espera rival en semifinales

Con el triunfo, Italia avanzó a las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026, donde se enfrentará al ganador del partido entre Japón, campeón defensor del torneo, y Venezuela.

La victoria confirmó el gran momento del equipo europeo, que continúa sorprendiendo en el campeonato y se mantiene como uno de los protagonistas inesperados de esta edición del torneo.





Comentarios