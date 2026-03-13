Incendio consume dos autos en límites de Monterrey y San Pedro

Un incendio registrado durante la noche del jueves 12 de marzo provocó daños en la cochera y parte del balcón de una vivienda ubicada en la colonia Colinas del Valle, en Monterrey, en un sector cercano a los límites con el municipio de San Pedro Garza García.

El siniestro fue reportado alrededor de las 21:00 horas en un domicilio ubicado sobre la calle Colina Baja, a la altura del número 3005, lo que generó la movilización de cuerpos de auxilio hacia ese punto del poniente de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego inició en la cochera del inmueble, donde una camioneta Toyota Sienna híbrida Platino y una Kia Sorento comenzaron a incendiarse, provocando que las llamas se extendieran hacia parte de la fachada de la vivienda.

El incendio causó daños en un ventanal de cristal y en el barandal del balcón del domicilio, además de afectar diversos objetos que se encontraban en la cochera, entre ellos varias bicicletas y un juego de mesa.

En medio de la emergencia, uno de los momentos de mayor tensión se vivió cuando los rescatistas se percataron de que un perro se encontraba dentro de la propiedad mientras el humo comenzaba a invadir el área. Entre el olor a quemado y el ruido de las sirenas, el canino permanecía atrapado en el interior, lo que generó preocupación entre quienes se encontraban en el lugar.

Elementos de rescate ingresaron al domicilio para localizar al animal y, tras algunos minutos de búsqueda, lograron ponerlo a salvo. El perro fue sacado del inmueble en brazos de uno de los rescatistas mientras el fuego era combatido en el exterior, provocando alivio entre vecinos y testigos que observaban las maniobras.

El animal no presentaba lesiones visibles, por lo que quedó bajo resguardo de sus dueños una vez que la situación fue controlada.

Elementos de Bomberos y personal de Protección Civil de San Pedro acudieron al sitio para combatir el incendio, logrando controlar la situación después de varios minutos de trabajo y evitando que el fuego se extendiera hacia el interior del domicilio o a viviendas cercanas.

Tras sofocar las llamas, las autoridades realizaron revisiones preventivas en el inmueble para descartar riesgos adicionales. No se reportaron personas lesionadas.

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